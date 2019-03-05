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Kanada'da hükümet krizinde bir istifa daha

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Kanada'da SNC-Lavalin adlı inşaat şirketine yolsuzluk davası açılmaması için baskı yapıldığı iddiaları nedeniyle Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott istifa etti.
Kanada'da hükümet krizinde bir istifa daha

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bir inşaat şirketiyle ilgili yürütülen soruşturmaya müdahale ettiği iddiası nedeniyle yaşanan siyasi kriz derinleşiyor. Trudeau'nun kabinesinde yer alan Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott'un pazartesi günü istifa etmesi ile inşaat firması SNC-Lavalin hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı istifaların sayısı üçe yükseldi. Başbakan Trudeau ve çevresinin şirket hakkında dava açılmaması için baskı yaptığı iddia ediliyor.

"Hükümete güvenimi kaybettim"

Jane Philpott, Başbakan Trudeau'ya hitaben yazdığı istifa mektubunu Twitter hesabından paylaştı. Philpott mektubunda, Şubat ayında istifa eden Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould'un dev inşaat şirketi SNC-Lavalin'e yönelik dava açılmaması konusunda görmüş olduğu baskının endişe verici olduğunu ve artık hükümeti savunamayacağını ifade etti.

Trudeau’nun tavrını eleştiren bakan "Söz konusu olan hukuk sistemimizin bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır" dedi.

Olayın ele alınış biçimi ve olaya gösterilen tepkiler nedeniyle hükümete güvenini kaybettiğini söyleyen Philpott, "Özdeğerlerime, etik sorumluluklarıma ve anayasal yükümlülüklerime bağlı kalmalıyım. İlkelere göre hareket etmenin bir bedeli olabilir, ancak onları terk etmenin daha büyük bir bedeli vardır" ifadelerini kullandı. 

SNC-Lavalin şirketine ilişkin iddialar

Kanada’nın dev inşaat firması SNC-Lavalin'in, Libya'daki inşaat sözleşmelerini güvence altına alabilmek için 2001-2011 yılları arasında dönemin Libya Devlet Başkan Muammer Kaddafi’ye 31 milyon Euro rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Şirketin yargılama sonunda suçlu bulunması durumunda on yıl süreyle kamu ihalelerinden men edilmesi söz konusu olabilir. Montreal merkezli şirketin Kanada'da 9 bin olmak üzere tüm dünyada toplam 50 bin çalışanı bulunuyor.

Geçen Şubat ayında istifa eden eski Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould, "Trudeau ve çevresinin iddialara ilişkin dava açılmaması için baskı uyguladığını" açıklamıştı. Adalet Bakanlığından alınıp Muhariplerle İlişkiler Bakanlığına atanan Wilson-Raybould Şubat ayında istifasını sunmuştu. İstifadan bir süre sonra Başbakan Trudeau’nun danışmanı Gerry Butts da görevi bıraktığını açıklamıştı.

21 Ekim 2019'da genel seçimlerin yapılacağı Kanada'da istifalar nedeniyle baskı altında olan Başbakan Trudeau söz konusu iddiaları reddediyor.

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