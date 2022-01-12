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Kanada'da Kovid-19 Aşısı Yaptırmayanlardan Sağlık Vergisi Alınacak

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Kanada'nın Quebec eyaleti, Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alacak.
Kanada'da Kovid-19 Aşısı Yaptırmayanlardan Sağlık Vergisi Alınacak

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Kanada'da Kovid-19 bağlantılı ölümlerin en fazla görüldüğü yer olan Quebec eyaletinin Başbakanı François Legault, ülkede aşı olmayanları mali olarak cezalandıran ilk kişi olacağını belirtti.

Legault, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmayan kişilerin "katkı payı" ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Katkı payının miktarına henüz karar verilmediğini ancak "önemli" bir miktarda olacağını aktaran Legault, "Bunun bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet meselesi olduğunu düşünüyorum. Bence bu tür bir önlemi onlara borçluyuz." ifadesini kullandı.

İl verilerine göre, yoğun bakımda aşılanmayan Kovid-19 hastalarının oranının yüzde 45 olduğu Quebec'te, ölenlerin sayısı ise 12 bin 28'e çıktı.

Quebec'te son 24 saatte 8 bin 710 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Eyaletin en büyük şehri olan Montreal'deki hastanelerin yüzde 100 kapasiteye yaklaştığı ve şimdiden Kovid-19 harici tedavileri kısıtlamaya başladığı belirtildi.

Federal verilere göre, Quebec sakinlerinin yüzde 85'inden fazlasına 1 Ocak'a kadar en az bir doz aşı uygulandı.

Quebec'te esrar ve alkol satış noktalarında alışveriş yapmak için aşı belgesi gerekliliği ile 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Öte yandan Singapur'da da 8 Aralık 2021'den itibaren kendi isteğiyle aşılanmamış Kovid-19 hastalarından ücret alınmaya başlanacağı duyurulmuştu.

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