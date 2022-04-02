  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Kanada’da kuş gribi yayılıyor

» »
Kanada’da kuş gribi yayılıyor
Kanada’da kuş gribi yayılıyor

Kanada Gıda Denetleme Kurumu (CFIA), Ontario eyaletinin güneyindeki bir çiftlikte H5N1 türü kuş gribinin saptanmasının ardından virüsün yayıldığını açıkladı.

Kurumun açıklamasında, ilk olarak 27 Mart’ta eyalete bağlı Guelph kentindeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen kuş gribinin, ertesi gün 95 kilometre güneydeki Zorra kentinde bulunan kümes hayvanları çiftliğine de sıçradığı kaydedildi.

CFIA’nın açıklamasına göre, H5N1 virüsü, son olarak Zorra’nın 99-kilometre güneyindeki Woolwich kentinde bulunan üçüncü bir çiftlikte daha görüldü.

Woolwich'teki kümes hayvanlarında yüksek derecede patojenik H5N1 kuş gribi türünün bulunduğu belirtilen açıklamada, önlem olarak kontrol bölgeleri oluşturulduğu ve yakındaki çiftliklerin biyogüvenliklerini artırmalarına yardımcı olunduğu ifade edildi.

CFIA açıklamasında kuş gribinin, enfekte hayvanlarla düzenli temas halinde olmayan insanlar için önemli bir sağlık sorunu oluşturmadığı belirtilerek, halktan hasta görünen hayvanlardan uzak durmaları ve bu tür durumlarda yerel yönetimlere haber verilmesi istendi.

"Kuşlara ait bölümler halka kapatıldı"

Bu arada Toronto Hayvanat Bahçesi de güney Ontario’da kuş gribi virüsünün saptanmasının ardından kuşlara ait bölümleri halka kapattı.

Ontario eyaletine bağlı Waterloo kentinde geçen hafta kuş gribi virüsü saptanan kırmızı kuyruklu bir şahinin keşfedilmesi, Toronto Hayvanat Bahçesi yönetimini kuş kafeslerini halka kapatmaya sevk etti.

Kanada’da son aylarda Nova Scotia ve Newfoundland eyaletlerindeki bazı kümes hayvanı çiftliklerinde de kuş gribi salgınları saptanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Ukrayna'da en az 1276 sivil öldü, 4 milyon 102 bin 876 mülteci komşu ülkelere geçti01 Nisan 2022 Cuma 16:03
  • Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola Kiev'e gidiyor01 Nisan 2022 Cuma 09:59
  • Zelenskiy, Fas ve Gürcistan Büyükelçilerini görevden aldı01 Nisan 2022 Cuma 09:38
  • BM: Kuşatma altındaki Mariupol kentine giremedik01 Nisan 2022 Cuma 09:33
  • Almanya'da işsizlik Mart ayında azaldı31 Mart 2022 Perşembe 22:03
  • Norveç Başbakanı Store'dan, Putin'e "savaşa son verin" çağrısı31 Mart 2022 Perşembe 21:28
  • İtalya'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı31 Mart 2022 Perşembe 21:03
  • Fransız dergi: Fransa ara buluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdı31 Mart 2022 Perşembe 20:30
  • Fransa Maliye Bakanı: Fransa ve Almanya, Rusya’nın gazı kesmesine hazır31 Mart 2022 Perşembe 19:59
  • “Putin, ateşkes için koşulların oluştuğuna inanmıyor”31 Mart 2022 Perşembe 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti