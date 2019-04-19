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Kanada'da laboratuvarda üretilen etler gıda sektöründe kullanılacak

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Kanada'da laboratuvar ortamında üretilen etlerin, yakında gıda sektöründe kullanılmaya başlanacağı bildirildi.
Kanada'da laboratuvarda üretilen etler gıda sektöründe kullanılacak

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'in haberine göre, ülkedeki bazı şirketler, gelecek yıllarda, tek bir hayvanı kesmeye bile gerek kalmadan tavuk, sığır ve koyun etini laboratuvarda üretmeye başlayacak.

Hücresel tarım teknolojisi üzerinde çalışan söz konusu şirketler, hayvanlardan alınan hücrelerden süt, yumurta, et veya diğer ürünleri oluşturmada ilerleme sağladı. Üretilen etler insanlar tarafından tüketilebileceği gibi kedi-köpek maması olarak da kullanılacak.

 

Edmonton merkezli Future Fields şirketinin kurucularından Lejjy Gafour, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmalarında iki ayrı ürünü geliştirmeye yoğunlaştıklarını, bunlardan ilkinin hücrelerin büyümelerine yardımcı olacak bir serum, diğerinin de tavuk eti olduğunu söyledi. Gafour, tavuğun kamu tüketimine 5-7 yıl içinde hazır olabileceğini ancak serumun daha erken biteceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Merkezi Vancouver'da bulunan Appleton Meats isimli şirket ise laboratuvarda üretilmiş ineksiz sığır etinden burger üreterek piyasaya vermek için çalışıyor. Şirketin CEO'su Sid Deen, 2017 sonunda başladıkları ürün geliştirme çalışmalarında farklı prototipleri test ettiklerini ve 3 ila 5 yıl içinde satışa başlayabileceklerini söyledi.

Haberde, Toronto'da bulunan Because Animals isimli başka bir firmanın da aynı yöntemle tarla faresi hücrelerinden laboratuvarda ürettikleri etle kedi maması ürettiği, prototip halindeki ürünün mağaza raflarına çıkması için yasal düzenlemeleri beklediği bildirildi. Şirketin CEO'su Shannon Falconer, ürünlerin, en büyük evcil hayvan maması pazarı olması sebebiyle ilk önce ABD'de piyasaya çıkacağını, yasal düzenlemeler sonrasında Kanada'da da satışa başlayacaklarını söyledi.

 

Laboratuvar ortamında ilk et üretimi, İsrail kökenli Aleph Farms isimli şirket tarafından geçen yıl gerçekleştirilmişti. Dünya genelinde 1 trilyon doları aşan bir ticaret hacmine sahip olan et piyasasında, yeni teknolojilerle maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

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