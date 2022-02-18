Kanada’da polis, aşı karşıtı kamyoncuların etrafını kuşattı

Kanada'da polis, üç haftadır yolları kilitleyen aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemlerini sona erdirmek üzere harekete geçti.

Kanada'da polis, üç haftadır yolları kilitleyen aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemlerini sona erdirmek üzere harekete geçti.

Protestocuların iki lideri dün akşam gözaltına alınırken gece saatlerinde de gösterilerin merkezi olan başkent Ottawa'daki parlamento binası çevresine çok sayıda polis konuşlandırıldı. 10 kontrol noktası oluşturulurken bölgeye giriş çıkışlar da yasaklandı.

Ottawa Emniyet Müdürü Steve Bell, “Çok yakında harekete geçilecek. Bu yasa dışı gösteriyi bitirmeye kararlıyız” dedi. Göstericilerle görüşmelerin sürdüğünü belirten Bell, durumun barışçıl şekilde çözülmesini umduğunu ifade etti.

Polis dün bazı göstericileri gözaltına aldı.

Polisin dün göstericilere yönelik müdahalede gözaltına aldığı isimler arasında gösteriler için bağış toplayan organizatörlerden Chris Barber da var.

KAMYONCULAR KARARLI: AYRILMAYACAĞIZ

ABD'ye girişlerde uygulanan aşı zorunluluğuna tepki olarak başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı harekete dönüşmüştü. Başkent Ottawa'daki parlamento binası çevresini 400'e yakın araçla kuşatan aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncular ve destekçileri, bölgeyi gürültülü bir parti alanına çevirmişti.

7 yıllık iktidarının en kötü kriziyle karşı karşıya kalan Başbakan Justin Trudeau, birçok yerde hayatı durma noktasına getiren gösteriler nedeniyle ülke tarihinde ilk defa Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe koymuştu.

Ülkenin diğer yerlerindeki gösteriler çoğunlukla sona ererken Ottawa'daki parlamento binası çevresine kamp kuran göstericiler, buradan ayrılmamaya kararlı olduklarını söylüyor.