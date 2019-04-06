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Kanada'da şanslı çift 1 milyon dolarlık loto kuponunu sürenin bitimine 2 gün kala buldu

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Kanada'da bir çift, 1 milyon Kanada Doları isabet eden sayısal loto kuponunu, 1 yıl sonra ikramiyeyi almak için verilen sürenin dolmasından birkaç gün önce bir kitabın arasında buldu.
Kanada'da şanslı çift 1 milyon dolarlık loto kuponunu sürenin bitimine 2 gün kala buldu

Nicole Pednault ve Roger Larocque, geçen yıl Sevgililer Günü'nde Quebec eyaleti çapında düzenlenen sayısal loto oyununda bir kupon oynamış ve daha sonra unutmuştu.

Pednault geçen hafta sonu, tatildeyken satın aldığı bir kitabı karıştırırken kuponu buldu.

Kurallara göre 5 Nisan 2018'de yapılan çekilişin talihlilerinin ödülü almak için 1 yıl süresi bulunuyordu.

Ödülü almak için verilen süre bugün doluyordu.

Çift Çarşamba günü, sürenin dolmasından sadece 2 gün önce 1 milyon Kanada Doları (748 bin ABD Doları) ikramiyeyi aldı.

Pednault, torununun ödevine yardımcı olmak için Japonya'ya yaptığı gezi sırasında aldıkları hediyeleri karıştırıyordu.

Daha sonra, tatildeyken aldıkları bir kitabın arasına sıkışmış loto kuponunu buldu.

Nicole Pednault, "Torunum okuldaki ödev sunumu için bazı şeyleri ödünç almak istemeseydi, kuponu asla zamanında bulamazdım" dedi.

Pednault ayrıca, çiftin Sevgililer Günü hediyesi olarak çiçek ve çikolata yerine sayısal loto kuponu almış olmasından memnun olduğunu belirtti.

Çift, ikramiyeyi 5 oğulları ve torunlarına harcamayı planladıklarını, Roger Larouque ise yeni bir araba almak istediğini söyledi.

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