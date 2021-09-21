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Kanada'da seçim: Justin Trudeau yeniden başbakan olma yolunda

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Trudeau'nun partisi Liberaller resmi olmayan sonuçlara göre dün yapılan erken seçimin galibi oldu.
Kanada'da seçim: Justin Trudeau yeniden başbakan olma yolunda

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau'nun partisi Liberaller resmi olmayan sonuçlara göre dün yapılan erken seçimin galibi oldu. Ülkedeki CBC ve CTV televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerine göre Trudeau seçimden zaferle ayrıldı ancak sandalye sayısının çoğunluk hükümeti kurmasına yetmeyeceği öngörülüyor.

AP'nin bildirdiği resmi olmayan sonuçlara göre Liberallerin 156, Muhafazakarların 123, Quebec merkezli Quebecois'ın 29, sol kanattaki Yeni Demokratik Partinin 28 ve Yeşillerin 2 bölgeyi önde tamamlaması bekleniyor. 338 sandalyeli Avam Kamarası'nda çoğunluk hükümeti kurabilmek için 170 sandalye gerekiyor.

Bu sonuçların güçlü bir iktidara sahip olabilmek için çoğunluğu hedefleyerek erken seçim ilan eden Trudeau'nun amacına ulaşmasına yetmeyeceği görülüyor.

Trudeau seçimden önce de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda istikrarlı bir azınlık hükümeti ile ülkeyi yönetiyordu.

Muhalefet partileri, özellikle Liberallerin en güçlü rakibi Muhafazakarlar kampanya süresince Trudeau'nun iki yıl erkenden halkı sandığa çağırmasının pandemi döneminde gereksiz yere seçim masrafı yarattığını vurgulamıştı.

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