Kanada'da seçimin galibi Trudeau

Kanada'da 20 Eylül Pazar günü yapılan erken genel seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı. Resmi CBC kanalının verdiği bilgilere göre, seçimin galibi bir kez daha Justin Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti oldu. Elde edilen ilk sonuçlara göre Liberal Parti, 156 milletvekili çıkarmayı başardı, ancak parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlama hedefine ulaşamadı.

Partinin tek başına hükümet kurabilmesi için 170 milletvekiline ulaşması gerekiyordu. Liberal Parti geçen seçimlerde de 157 milletvekili ile üçte iki çoğunluğun altında kaldığı için ülke Liberal Parti'nin liderliğindeki azınlık hükümeti ile yönetiliyordu.

Henüz kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre Liberal Parti'nin en güçlü rakibi Muhafazakar Parti ise parlamentoda 122 sandalyeye ulaşabildi. Merkez-solda yer alan Yeni Demokrat Parti 29 milletvekili çıkartırken Yeşiller ise sadece 2 milletvekili çıkarmayı başardı.

Siyasi tabloda değişiklik beklenmiyor

Elde edilen sonuçlara göre, ülkede 2019 yılında yapılan genel seçimlerin oluşturduğu siyasi tabloda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Başbakan ve Liberal Parti'nin lideri Justin Trudeau'nun hükümet kurabilmek için bir kez daha diğer partilerin desteğine ihtiyacı olacak. 49 yaşındaki Trudeau, Ağustos ayının ortasında hükümetinin pandemi politikasına verilen desteği arkasına alarak erken seçime gitme kararı almıştı. Seçim öncesi yapılan anketlerde, partinin tek başına çoğunluk olma hedefine yaklaştığı görülüyordu.

Trudeau, 2015 yılından bu yana ülkenin başbakanlığını yürütüyor. Geleneksel olarak koalisyon hükümetlerinin kurulmadığı Kanada'da partiler ya mutlak çoğunluğu sağlayarak veya azınlık hükümeti kurarak ülkeyi yönetiyor. Kanada'da bir sonraki seçimlerin normal takvim doğrultusunda 2023 yılının Ekim ayında yapılması öngörülüyordu.