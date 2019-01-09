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Kanada'da uyuşturucu bağımlılığına karşı yeni mücadele yöntemi: Tıbbi eroin (video)

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Kuzey Amerika, her geçen yıl daha da ölümcül bir hal alan bağımlılık salgını ile karşı karşıya. Kanada'nın üçüncü büyük şehri Vancouver'da da afyon türevi uyuştucular ve özellikle fentanil bağımlılığı ile bir mücadele sürüyor.
Kanada'da uyuşturucu bağımlılığına karşı yeni mücadele yöntemi: Tıbbi eroin (video)

Ancak kent yönetimi, uyuştucu ile polisiye mücadele yerine başka bir yöntem üzerine yoğunlaşıyor. Kentin yeni uyuşturucu ile mücadele planı, bağımlılara tıbbi eroin verilmesini de içeriyor.

Bu sıradışı yöntem, bağımlıların görünür olması üzerine yapılanıyor. Bu sayede aşırı doz vakalarına görünür oldukları için müdahale edilebiliyor ve ölümler engellenebiliyor.

 

BBC'den Jeremy Cooke, geçen yıl 1500 kişinin hayatını kaybettiği kentte yetkililer ve bağımlılar ile bu sıradışı yöntemi konuştu.

 

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