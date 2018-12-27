Kanadalı imamdan inciler: Müslüman'ın 'Mutlu Noeller' dilemesi cinayetten bile büyük günah

Noel arifesinde Kanada'daki Müslüman gençlere 'Mutlu Noeller' dilemenin cinayetten bile büyük suç ve günah olduğunu vaaz eden imam Kathrada, diğer yandan Müslüman olmayanlara zulüm çağrısı yapmadığını savundu.

Hıristiyan aleminin 24 Aralık gecesi Noel'i kutlamaya başlamasının arifesinde Kanada'da imamlık yapan Şeyh Younus Kathrada'nın Müslüman gençlere verdiği vaazın videosu ortaya çıktı.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin başkenti Victoria'da Müslüman Gençlik örgütlenmesine seslenen Kathrada, Müslüman'ın Mutlu Noeller dilemesinin cinayetten bile büyük suç ve günah olduğunu vaaz ederken görülüyor.

'MÜSLÜMAN İÇİN KABUL EDİLEMEZ'

Buna göre 'Müslümanların Noel denen düzmece bayramla ilgili algılarından üzüntü duyduğunu' belirten imam, Hıristiyan inanışlarından Müslümanların 'rencide olması' gerektiğini ileri sürdü:

"Onlara Mutlu Noeller diyecekler bile çıkıyor. Onları neden dolayı kutluyorsun? Senin tanrın, peygamberin mi doğan? Bunlar bir Müslüman için kabul edilebilir midir? Bunu kabul ederseniz onların inançlarını da mı onaylayacaksınız?"

'BUNUN YANINDA HİÇ KALIR'

'Zina, yalan ve cinayet gibi günahların gayri Müslümanları düzmece bayramlarında kutlamakla kıyaslandığında bir hiç olduğunu' iddia eden Kathrada, diğer yandan Noel'le ilgili açıklamalarının Müslümanlara gayri Müslümanlara zulmetme çağrısı olmadığını savundu:

'DÜŞMANLIK OLSA DA ADİL OL'

"Dışarı çıkıp onları öldürün, onlara şunları ve bunları yapın, hiçbir zaman demedim, şimdi de demiyorum. Çünkü Allah, bize, seninle bir kavim arasında varolabilecek düşmanlığın onlara karşı adaletsizlik yapmana izin vermemesi gerektiğini söyler. Bilakis, adil olmanı söyler."

Güney Afrika doğumlu olan, daha önce Yahudi karşıtı açıklamaları yüzünden Kanada polisinin terör soruşturmasından geçirilen, bir süre Malezya'da yaşadıktan sonra 2016'da Kanada'ya geri dönen İmam Younus Kathrada'nınson vaazı, Washington merkezli Ortadoğu Medya Araştırma Enstitüsü tarafından ifşa edildi.

NOEL TEBRİĞİ YAĞDI

Video yayımlanır yayımlanmaz, Kathrada'nın Facebook sayfasını 'Mutlu Noeller' mesajları kapladı. Sosyal medya tepki paylaşımlarından geçilmezken, gazeteci-yazar Hatem El-Gamasy şu soruları yöneltti:

"İmam Younus Kathrada'ya Kanada hükümetinden aldığı sosyal yardım parasının helal olup olmadığını sormak isterim. Kanada kafir bir ülkeyse niye terk edip başka bir yerde müminler arasında yaşamamaktadır?!!"

Söz düellosuna da giren Gamasy, şöyle devam etti:

"Bir kere videodaki kişi sen İmam Younus Kathrada isen, o zaman hoşgörü değil nefret vaaz ediyorsun. Senin bana yaptığın gibi ben sana sövmeyeceğim, ama biz Müslümanların Müslüman olmayan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bayramlarını kutlamaması gerektiğine gerçekten inanıyorsan, senin yardıma ihtiyacın var, barış!"

Pek çok kullanıcı bunun çok saçma ya da korkunç bir vaaz olduğuna, Kathrada'nın nefret söylemi kapsamında yargılanması ve hatta yasaklanması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı. Bir kullanıcı imamdan 'manyak fanatik' diz söz etti. Kuran'da Meryem Ana ve Hz. İsa'ya yer verildiğini ve Müslümanların İsa'nın peygamberliğini zaten tanıdığını hatırlatanlar oldu. Bu mantığa göre Müslümanların bayramlarını kutlayan Hıristiyanların da afaroz edilmesi gerekeceğine dikkat çekenler çıktı.