Kanadalı sağlık yetkilisi: Seks sırasında maske takın

Kanada’nın kamu sağlığından sorumlu en üst düzey yetkilisi Dr. Theresa Tam, aynı evde yaşamayan kişilerin cinsel birliktelik sırasında öpüşmemesi ve maske takması gerektiğini söyledi:

“Covid-19 salgını sırasında fiziksel yakınlık gerektiren diğer tüm aktiviteler gibi, seks sırasında da virüsün yayılması ve virüs kapma riskini en aza indirmek için yapabileceğiniz şeyler var.”

Dr. Tam, “en güvenlisinin ise pandemi boyunca hiç seks yapmamak olduğunu” söyledi.