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Kanada'nın 150. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu

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Kanada'nın 150. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu
Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, ülkesinin 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Büyükelçi Cooter'ın ev sahipliğinde elçilik rezidansında gerçekleştirilen resepsiyona, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Cooter, burada yaptığı konuşmada, Kanada ve tüm dünyada 2017 boyunca yıl dönümü kutlamalarını ülkesinin temsil ettiği temaları ön plana çıkararak sürdüreceklerini bildirdi.

Temsil ettikleri ilk temanın "çeşitlilik ve dahiliyet" olduğunu söyleyen Cooter, Kanada'nın dünyanın her tarafından gelen insanlara ev sahipliği yaptığının ve ülkesinin mülteci, göçmen, öğrenci, ziyaretçi ve yatırımcılara kucak açmaya her zaman hazır olduğunun altını çizdi.

Cooter, temsil ettikleri bir diğer temanın "uzlaşma" olduğunu belirterek, "Öncelikle Kanada müthiş bir ülke ancak insancıl yanımızı çok şey borçlu olduğumuz ve geçmişte adil davranmadığımız yerli halklarımıza göstermek durumundayız. 2017'de hep birlikte gerçek bir zeminde uzlaşarak Kanada'ya olan katkılarımız hususunda birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Resepsiyon, Büyükelçi Cooter'ın konuşmasının ardından verilen konserle devam etti.

 

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