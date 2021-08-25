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Kanada’nın Afganistan’dan askerlerini çekmesi, 31 Ağustos’u aşacak

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Afganistan’daki durumu görüşmek üzere bugün video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, askerlerinin çekilmesinin, Taliban'ın yabancı ülke askerlerinin çekilmesi için verdiği
Kanada’nın Afganistan’dan askerlerini çekmesi, 31 Ağustos’u aşacak

Afganistan’daki durumu görüşmek üzere bugün video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, askerlerinin çekilmesinin, Taliban'ın yabancı ülke askerlerinin çekilmesi için verdiği son tarih olan 31 Ağustos'u aşacağını belirtti. Trudeau, Kanada'nın belirlenen tarihte Afganistan halkını korumak ve güvenliğini sağlamak için askerlerinin çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

G7 liderlerinin çoğu, Afganistan'da daha uzun süre kalabilmek için ABD birliklerine güvendiklerinden ABD Başkanı Joe Biden’ın tahliyeler için tarihi ertelemeye ikna etmeyi umuyorlardı. Başbakan Trudeau ise, G7 liderlerinin Afganistan'dan çekilme tarihini ertelemede başarısız olmalarına rağmen, mümkün olduğunca çok Afganlıyı kurtarma taahhütlerinde birlik içinde olduklarını aktardı. Trudeau, “Uluslararası bir topluluk olarak Taliban’dan hesap sorduğumuz ve önümüzdeki hafta veya haftalarda Taliban’dan kaçamayacak insanları nasıl koruduğumuzu da konuşmamız gerekiyor” dedi.

G7’nin 31 Ağustos’tan sonra çekilmek için Taliban’a baskı yapması gerektiğini aktaran Trudeau, ancak durumun “son derece zor” olduğunu açıkladı.

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