Kanada'nın kuruluşunun 150. Yıl dönümü kutlanıyor

Kanada Konfederasyonu’nun kuruluşunun 150. yıl dönümü, ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Başta başkent Ottawa’da olmak üzere ülke genelinde Kanada'nın 150. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenleniyor. Başkentteki kutlamalara, kraliyet turu için Kanada’ya gelen İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla da katıldı. Prens Charles’a, Kanada Genel Valisi David Johnston tarafından Kanada Yüksek Şeref Madalyası takdim edildi.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kanada'nın kuruluşunun 150. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Trudeau mesajında, "Bugün, konfederasyonun 150. yıldönümünü kutluyoruz. Büyük ülkemizin başarılarını kutlamak, geçmişi ve bugünümüzü yansıtmak ve geleceğe cesurca bakmak için Kanadalılar olarak bir araya geldik.’’ ifadelerini kullandı.

Kanada'nın hikayesinin konfederasyondan çok önce, burada çalışan, sevilen ve yaşayan ilk insanlardan, yüzyıllar sonra aileleri için daha iyi bir hayat arayışında olanlara kadar uzandığını vurgulayan Trudeau, şunları kaydetti:

"1867 yılında Sir George-Etienne Cartier ve Sir John A. Macdonald'ın vizyonu, konfederasyonun doğmasına neden oldu. 150 yılda büyümeye ve kendimizi bir ülke olarak tanımlamaya devam ettik. İki dünya savaşında cesurca savaştık. Bizi birbirimize bağlayacak altyapıyı inşa ettik. Eşitlik, çeşitlilik, bireyin özgürlüğü ve iki resmi dil olmak üzere en kıymetli değerlerimizi Hak ve Özgürlükler Bildirgesi'nde kutladık. Bu anlar ve diğerleri, Kanada'yı bugünün olağanüstü müreffeh, cömert ve gururlu ülkesine dönüştürdü.’’

Justin Trudeau, Kanada öyküsünün kalbinde olağanüstü şeyler yapan milyonlarca sıradan insan bulunduğuna dikkati çekerek, ‘’Bu kişiler Kanadalı olmanın anlamını örneklendiriyorlar. Kanada, yerli halklar, yerleşimciler ve yeni gelenlerden oluşan bir ülkedir ve çeşitliliğimiz her zaman başarının merkezinde yer almıştır. Kanada'nın tarihi, farklılıklar üzerinde bir araya gelerek birlikte çalışmak ve gelişmek için sayısız insanın omuzlarında kurulmuştur. Kendimizi Fransızca, İngilizce ve yüzlerce dilde ifade ediyoruz, pek çok inanç uyguluyoruz, farklı kültürlerle yaşamı deneyimliyoruz. Bugün, yüzyıllar boyunca olduğu gibi, farklılıklara rağmen değil, onlardan dolayı güçlüyüz.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Bu ülkedeki yerli halkların, yüzyıllarca baskıya maruz kaldığına işaret eden Trudeau, şu ifadelere yer verdi:

"Toplum olarak, geçmiş hatalar için özür dilemek zorundayız ve önümüzdeki 150 yıl boyunca bir yol izlemeliyiz. Uzlaşmaya yönelik çabalarımız Kanada'nın derin bir geleneğini yansıtıyor. Şu an yapmamız gereken, her Kanadalının başarısında gerçek ve adil bir şansa sahip olmasını sağlamaktır. Orta sınıfın ve ona katılmak için çok çalışanların kendileri ve aileleri için daha iyi bir hayat kurabilmeleri için doğru koşulları yaratmamız gerekir. Büyük sorumluluk Kanada'yı bekliyor."

TÜRK TOPLUMU PİKNİKTE BULUŞTU

Öte yandan Kanada’nın kuruluşunun 150. yılı kapsamında ülkede yaşayan Türk toplumu da "Kanada 150 Pikniği" isimli etkinlikte bir araya geldi. Ankara Kitaplığı ve Kanada Türk Topluluğu Derneğinin ortaklaşa düzenlediği piknik, Toronto yakınlarındaki Richard’s Memorial Park’ta gerçekleştirildi.

Ankara Kitaplığı Başkanı Birol Uzunmehmetoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Bugün, Kanada tarihinin en özel günlerinden birisi. Biz de bu ülkeye entegre olmuş Türk toplumu olarak acı ve sıkıntılarını paylaştığımız bu ülkenin, bu sevinçli ve mutlu gününü de paylaşmak istedik. Kanada Türk toplumu, 2000 yılından bu yana biriken beyin ve kas gücü ile Kanada’nın her alandaki gelişmesine katkıda bulunan topluluklardan biridir.’’ dedi.

Kanada Türk Topluluğu Derneği Başkan Yardımcısı Rüçhan Akkök, ‘’Türkiye vatanımız ama burası da bizim ikinci ülkemiz. Türk ve Kanadalı olmaktan mutluyuz. Böyle bir günde ailelerimizle birlikte olmak çok güzel.’’ diye konuştu.

Kanada 150 Pikniği, düzenlenen yarışma ve etkinliklerle gün boyu sürdü.