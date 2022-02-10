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Kanada’yı felç eden aşı karşıtı eylemler dünyaya yayılıyor

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Kanada'da büyük kaosa yol açan aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemleri dünyadaki aşı karşıtlarını da harekete geçirdi.
Kanada’yı felç eden aşı karşıtı eylemler dünyaya yayılıyor

Kanada'da büyük kaosa yol açan aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemleri dünyadaki aşı karşıtlarını da harekete geçirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkedeki aşı karşıtlarının düzenlediği “Özgürlük Konvoyu”nun kente girişi yasaklandı.

Kanada'daki eylemlerden ilham alan Fransa'daki aşı karşıtları, ülkenin birçok yerinden Paris'e “Özgürlük Konvoyu” adıyla yolculuk başlatmıştı. Covid-19 kısıtlamalarına da karşı çıkan ve Kanada bayrakları taşıyan  protestocular, Paris'in yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Paris emniyeti, protestocuların kent sınırlarında durdurulacağını duyurdu. Açıklamada protestoların halk arasında kargaşa ve rahatsızlık riski doğuracağı belirtildi.

Gösteri yasağını ihlal edenlerin iki yıla kadar hapis cezası alacağı ya da 4500 euro para cezası ödeyeceği, ehliyetlerine de el konacağı bildirildi.

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU: KABUL EDİLEMEZ

Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto eden binlerce kamyoncu ve destekçileri, günlerdir başkent Ottawa ve diğer kentlerde gösteriler düzenliyor. Trafiğin kilitlenmesine ve büyük gürültüye neden olan protestolar birçok yerde hayatı durma noktasına getirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamentoda yaptığı açıklamada gösterileri “kabul edilemez” diye niteledi.

Gösterilerin ülkede işletmeleri ve üretimi olumsuz etkilediğini belirten Trudeau, “Bunu durdurmak için her şeyi yapmak zorundayız” dedi.

YENİ ZELANDA’DA AŞI KARŞITLARI POLİSLE ÇATIŞTI

Kanada'daki gösteriler son dönemde Avustralya ve Yeni Zelanda'da da benzer protestolar düzenlenmesine yol açtı.

Yeni Zelanda'da “özgürlük konvoyu” kapsamında başkent Wellington'da buluşun ve bugün parlamento binasının önünde eylem düzenleyen aşı karşıtları polisle çatıştı.

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