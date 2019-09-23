Kanal 7 ve Ülke TV’nin sahibi Beyaz Holding, son sekiz yılda İBB’den 1 milyar 123 milyon TL’lik ihale almış!

2004 yılından beri İSMEK’in hizmet alımı ihalesini kazanan şirketlerin isimleri farklı, fakat tüm şirketler Beyaz Holding’e bağlı

Bir dönem kapatılacağı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) ihalelerini 15 yıldır aynı holdinge ait farklı şirketler alıyor. İSMEK ihalelerini alan Beyaz Holding’in yönetim kurulunda İsmail Karahan, eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik yer alırken, holding aynı zamanda Kanal 7, Haber 7 ve Ülke TV’nin sahibi durumunda.

8 yılda 1 milyarı aşan ihaleler

Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre, 1996 yılında kurulan İSMEK’in 2004 yılından itibaren tüm ihalelerini aynı holdinge bağlı şirketler alıyor. O şirketler ve ihale alım bedelleri şöyle:

2016-2019 yılları arasında 3 yıllık hizmet alımı ihalesi – 596 milyon 711 bin 839 TL bedel – Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler şirketi,

2015 yılındaki ihale – 163 milyon 907 bin 849 TL bedel – Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler şirketi ve Etkin Eğitim Organizasyon Gemi İşletmeciliği ve Turizm şirketi,

2014 yılındaki ihale – 112 milyon TL bedel – Etkin Eğitim Organizasyon Gemi İşletmeciliği ve Turizm ve aynı holdinge bağlı Kare Eğitim İletişim şirketi,

2013 yılındaki ihale – 95 milyon 982 bin 712 TL bedel – Etkin Eğitim Organizasyon Gemi İşletmeciliği ve Turizm ve Kare Eğitim İletişim şirketi,

2012 yılındaki ihale – 83 milyon 364 bin 402 TL bedel – Etkin Eğitim Organizasyon Gemi İşletmeciliği ve Turizm ve Kare Eğitim İletişim şirketi,

2011 yılındaki ihale – 74 milyon 912 bin 26 TL bedel – Etkin Eğitim Organizasyon Gemi İşletmeciliği ve Turizm ve Kare Eğitim İletişim şirketi.

2004 ve 2006’da ihaleyi Atlas Pazarlama Eğitim Yayıncılık Yapımcılık Filmcilik ve İdari Hizmetler şirketi aldı. 2005 ve 2007’de ise ihaleyi Merkez Medya aldı. 2004 yılından beri İSMEK’in hizmet alımı ihalesini kazanan şirketlerin isimleri farklı, fakat tüm şirketler Beyaz Holding’e bağlı. Beyaz Holding’in Yönetim Kurulu’nda İsmail Karahan, Aykut Zahid Akman, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik yer alıyor. Eski RTÜK Başkanı olan Zahid Akman’la beraber yönetim kurulunda yer alan bu dört isim aynı zamanda Beyaz İletişim A.Ş., Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş. ve Nokta Elektronik Medya A.Ş.’nin yönetiminde bulunuyor. Bu şirketler de hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 7, Haber 7 ve Ülke TV’nin sahibi durumundalar.

Sermaye 2 yılda 20 milyon arttı

İsmi Deniz Feneri soruşturmasında gündeme gelen holding, 23 Eylül 1998’de farklı bir isimle kuruldu. 30 Ekim 2003 tarihli genel kurul toplantısında sermayesi 300 bin TL’den 700 bin TL’ye çıkan şirket, 2004’te holdingleşerek bugünkü adını aldı. Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman 2005 yılında şirket yönetim kurulundan çekildi fakat daha sonra geri döndü. Holdingin sermayesi de yıllar içinde arttı:

2006 – 2 milyon TL

2007 – 5 milyon TL

2014 – 11 milyon TL

2016 – 31 milyon TL

Beyaz Holding’in sitesinde yer alan meslek ve sanat eğitim kursları projeleri arasında, Bursa, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Gaziantep, Tekirdağ gibi büyükşehirlerde ve Beyoğlu, Küçükçekmece gibi ilçe belediyelerinde İBB ile birlikte verdiği hizmetler de yer alıyor. Holdingin referansları arasında ise bu belediyelerin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İDO gibi kurumlar yer alıyor.

Kapatılacağı iddia edilmişti

İBB’nin el değiştirmesinin ardından kapatılıp kapatılmayacağı tartışma konusu olan İSMEK, en son 16 Eylül’de öğretmen alımı ihalesinin iptal edilmesiyle gündeme gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İSMEK’i kapatmak gibi bir konunun söz konusu olmadığını söyledi ve “Sağda solda medyada işi olan bir kurumun yıllardır ihalesini aldığı bir sistemle değil, tümüyle kamu aidiyetini içinde hisseden, toplumun taleplerini önceleyen bir kurum olmasını istiyoruz” demişti.