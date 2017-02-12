 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Kanal D’nin İrfan Değirmenci kararına Şevket Çoruh tepki gösterdi

»
Kanal D’nin İrfan Değirmenci kararına Şevket Çoruh tepki gösterdi
İrfan Değirmenci'nin referandumda 'hayır' oyu vereceğini açıklamasının ardından Kanal D'nin işine son vermesine Şevket Çoruh'tan sert tepki geldi.

Kanal D, sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci’nin işine son verdiğini açıkladı.

İrfan Değirmenci’nin işine son verilmesinin ardından Şevket Çoruh’tan karara sert tepki geldi.

Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde rol alan Şevket Çoruh, sosyal medya hesabı üzerinden “ben de hayır diyorum beni de kovun.” paylaşımında bulundu.

İşte Şevket Çoruh’un attığı o tweet:

coruh.jpg

Ayrıca İrfan Değirmenci’nin işine son verilmesine ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Aylin Kotil:

coruh2.jpg

Uğur Dündar:

coruh3.jpg

İgili Haber:

43543.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mücevher Fırsat Günleri, sevgililer günü için başladı10 Şubat 2017 Cuma 10:12
  • "Rusya kazayla Türk askerini vurdu"09 Şubat 2017 Perşembe 18:42
  • Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 20 bin öğretmen alımı yapacağız09 Şubat 2017 Perşembe 15:18
  • İstanbul’da kuyumcu soygunu: Bir çanta altınla kaçtılar09 Şubat 2017 Perşembe 14:39
  • CIA Başkanı Türkiye'ye Geldi09 Şubat 2017 Perşembe 14:36
  • Çocuk ölümünde ihmal iddiası09 Şubat 2017 Perşembe 13:56
  • El Bab'da 5 Türk askeri hayatını kaybetti09 Şubat 2017 Perşembe 13:23
  • Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Demirtaş'a davet09 Şubat 2017 Perşembe 13:21
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Biz, 'Hayır Veren Teröristtir' Demiyoruz09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • İşte referandum tarihi!09 Şubat 2017 Perşembe 12:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti