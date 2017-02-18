Kanal Sim’de ‘Kısa Film Günleri’ başlıyor

22-26 Şubat tarihleri arasında Kanal SİM’de, tamamı Kıbrıs’ta üretilmiş 36 kısa filmin toplu gösterimi yapılacak.Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu: Amacımız ülkemizde kısa film alanındaki üretimleri teşvik etmek…

Kanal SİM, kültür alanında bir başka ‘ilk’e daha imza atıyor.

Görsel sanatlar içinde önemli bir yere sahip olan ‘kısa film’lere dikkat çekmek için Kanal SİM’de özel gösterimler yer alacak.

‘KISA FİLM GÜNLERİ’ adı altında yer alacak gösterimlerde, tamamı ülkemizde üretilen 36 kısa film izleyiciyle buluşacak.

‘KISA FİLM GÜNLERİ’ 22-26 Şubat tarihleri arasında, farklı yayın kuşaklarında gösterilecek.

Kanal SİM’deki gösterimler üç paket halinde 22 Şubat Çarşamba, 23 Şubat Perşembe ve 24 Şubat Cuma günleri 9.30-10.30, 14.00-15.00 ve 22.00-23.00 saatlerinde, dönüşümlü olarak ekrana gelecek.

36 filmin tamamı ayrıca 25 şubat Cumartesi günü 20.00-23.00 ve 26 şubat Pazar günü de 11.00-14.00 saatleri arasında, tam 3 saat boyunca ‘toplu gösterim’de izlenebilecek.

Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, televizyon ve sinema alanında ülkemizde önemli üretimler olduğunu, ancak bunların izleyiciyle buluşmasının kolay olmadığını belirtti. Kısa film alanında, özellikle üniversitelerde birçok yapım çıktığını kaydeden Özuslu, bu alandaki üretimi teşvik etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Sami Özuslu, ‘KISA FİLM GÜNLERİ’nin gerçekleşmesine katkı koyan üniversitelere, kurumlara, film yapımcı ve yönetmenlerine teşekkür etti.

Kanal SİM daha önce de bir başka ‘ilk’e imza atarak ‘Kıbrıs Belgeselleri Haftası’ adı altında, ülkemize özgü belgesellerin gösterimini gerçekleştirmişti.