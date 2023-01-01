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Kanal SİM’in TÜRKSAT yayınları durdu

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TÜRKSAT üzerindeki yayınları sonlanan Kanal SİM, bu noktaya nasıl gelindiğini anlatan yazılı bir açıklama yaptı. Kaynak: Kanal SİM’in TÜRKSAT yayınları durdu
Kanal SİM’in TÜRKSAT yayınları durdu

TÜRKSAT üzerindeki yayınları sonlanan Kanal SİM, bu noktaya nasıl gelindiğini anlatan yazılı bir açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunu bilgilendirme

Bir süreden beridir izleyicilerimiz ile de paylaştığımız ve gelinen aşamada Kanal Sim yayınlarının neden TÜRKSAT üzerinden sonlandırıldığı ile ilgili süreci kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz. Bilindiği üzere yıllar önce ‘karasal yayınlar’, GSM operatörlerinin 4G ve 5G kullanımına verilmek suretiyle, televizyon kanallarının elinden alınmış, yeni bir TV mecrası (karasal analog/karasal dijital/kablolu vs) devreye sokulacağı sözü verilmiş olduğu halde bu söz yerine getirilmemiştir. 4G ve 5G altyapısı GSM operatörlerine devredilirken, yeni bir mecra yaratılana kadar Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan televizyon kanallarının TÜRKSAT üzerinden izleyiciye ulaşacağı ve uydu bedellerinin devlet tarafından karşılanacağı taahhüt edilmişti. Buna karşın; 1 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile uydu katkı paylarında azaltmaya gidilmiş ve TV kanalları ile TÜRKSAT karşı karşıya bırakılmıştır. BRTK tarafından AB hibeleriyle başlatılan DVB-T (karasal dijital) yayın altyapısının yılın ortasına doğru hazır olunacağı belirtiliyor. Ancak henüz kendi alt yapısını hazırlamadan, TV kanallarını, TÜRKSAT’a büyük meblağlar ödemekle karşı karşıya bırakan hükümetin ödevini yerine getirmemesi, TV kanallarına yayın yapacağı mecranın yaratılmaması ciddi bir problem olarak ortada durmaktadır. Kanal SİM olarak hükümetin ödevini yerine getirmesi ve TV kanallarına yayın yapacağı bir mecranın yaratılması yönündeki mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.  Kanal SİM olarak biz buradayız. Yayınlarımızı internet üzerinden, www.kanalsim.com, Facebook, Youtube ve geçmişi mücadele ile dolu Sim Radyo’dan sürdüreceğiz. www.canlitv.com, TV+ ve çok yakında yayına başlayacak olan TVMİVİ ve benzeri dijital platformlarda da yer alacağız. TÜRKSAT mecrasını kullanma olasılıklarımız ise halen değerlendirme aşamasındadır.

Bizim mücadelemiz; toplumsaldır. İlkeli yayıncılık, insan hakları, demokrasi ve ifade özgürlüğüdür. Biz yolumuzdan ve kurulduğumuz ilk günden beridir topluma verdiğimiz sözden hiç vazgeçmedik. Sözünü tutmayanlara hatırlatmak da bugünkü görevimizdir.

Konunun, ifade özgürlüğüne karşı ekonomik bir tehdit olduğunu hatırlatmak isteriz. Demokrasiye, insan haklarına ve ifade özgürlüğüne inanan tüm kesimler ile bu yolu birlikte yürüyeceğimizden bir an bile endişe etmiyoruz.”

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