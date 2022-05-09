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Kanarya Adaları’na giden göçmen teknesi battı

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Küçük bir tekneyle İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan en az 44 göçmen teknenin Fas açıklarında batmasının ardından hayatını kaybetti.
Kanarya Adaları’na giden göçmen teknesi battı

Fas’ın güneyinde İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na gitmek için yola çıkan bir göçmen teknesi battı.

Kazanın ardından Caminando Fronteras Göçmenleri Savunma Grubu Sözcüsü Helena Maleno, 12 kişinin kurtulduğunu ve tutuklandığını, 7 kişinin de cesedine ulaşıldığını söyledi. Maleno, kazada hayatını kaybeden 44 kişinin cesetlerinin ise hala denizde olduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Geçen mart ayında da Fas’ın güneyindeki Atlantik şehri Tarfaya kıyısındaki benzer bir olayda aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu 40’tan fazla göçmen hayatını kaybetmişti.

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