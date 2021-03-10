Kanarya hırsızları cezaevine gönderildi

Gazimağusa sakini İ.T. ve H. A. 02.03.21 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tasarruflarında bulunan 6 adet kanarya kuşu emare olarak alındıktan sonra tutuklanmışlardı.

23.02.21 tarihinde Gazimağusa’da Ü.Ö’ye ait ambar odasında beslediği kuşlarından 9 adet kanarya kuşu ile bir adet ahşap kuş kafesinin sirkat edilmesi meselesi ile ilgili olarak Gazimağusa sakini İ.T. ve H. A. 02.03.21 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tasarruflarında bulunan 6 adet kanarya kuşu emare olarak alındıktan sonra tutuklanmışlardı.

Ambar açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlamasıyla zanlılar 03.03.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün, 05.03.21 tarihinde ise dörder gün tutukluluk emri temin edilmişti. Tutukluluk süresi içerisinde zanlı 2 konumundaki H. A. hakkında şahadet temin edilemediği cihetle serbest kalırken zanlı 1 sirkat ettiği iki adet kanarya kuşunu ve bir adet ahşap kuş kafesini polise teslim etmiş, geriye kalan bir kanarya kuşunun da öldüğünü beyan etmişti.

Zanlı bugün 09.03.21 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı yasaklanarak teminata bağlandı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak PM İbrahim Çangaroğlu’nı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çangaroğlu yemin altında verdiği şahadetinde zanlının 23.02.21 tarihinde saat 19.00 – 2100 saatleri arasında Gazimağusa sakini Ü.Ö’na ait kapalı ancak kilitsiz ambar odasının kapısını açmak suretiyle içeriye girdiğini ve ambar içerisinde beslediği kuşlardan 9 adet kanarya kuşunu ve bir adet ahşap kuş kafesini sirkat ettiğini söyledi.

Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini, ilk etapta 6 adet ve sonrasında 2 adet olmak üzere 8 adet kanarya kuşu ile 1 adet ahşap kuş kafesini polise teslim ettiğini 02 belirten tanık polis, geriye kalan bir kanarya kuşunun ise öldüğü yönünde beyanda bulunduğunu söyledi. Emare alınan 8 adet kanarya kuşu ile bir adet kuş kafesinin şikayetçiye iade edildiğini belirten tanık polis, tahkikatın tamamlanması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Yargıç, zanlının teminat şartlarını yerine getirmemesi halinde getirinceye değin ve her hâlükârda 2 Ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verdi.(MHA)