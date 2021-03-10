  • BIST 1.558
  • Altın 420,193
  • Dolar 7,6175
  • Euro 9,0505
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAToplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27  pozitif vaka

Kanarya hırsızları cezaevine gönderildi

» »
Gazimağusa sakini İ.T. ve H. A. 02.03.21 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tasarruflarında bulunan 6 adet kanarya kuşu emare olarak alındıktan sonra tutuklanmışlardı.
Kanarya hırsızları cezaevine gönderildi

23.02.21 tarihinde Gazimağusa’da Ü.Ö’ye ait ambar odasında beslediği kuşlarından 9 adet kanarya kuşu ile bir adet ahşap kuş kafesinin sirkat edilmesi meselesi ile ilgili olarak Gazimağusa sakini İ.T. ve H. A. 02.03.21 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tasarruflarında bulunan 6 adet kanarya kuşu emare olarak alındıktan sonra tutuklanmışlardı.

Ambar açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlamasıyla zanlılar 03.03.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün, 05.03.21 tarihinde ise dörder gün tutukluluk emri temin edilmişti. Tutukluluk süresi içerisinde zanlı 2 konumundaki H. A. hakkında şahadet temin edilemediği cihetle serbest kalırken zanlı 1 sirkat ettiği iki adet kanarya kuşunu ve bir adet ahşap kuş kafesini polise teslim etmiş, geriye kalan bir kanarya kuşunun da öldüğünü beyan etmişti.

Zanlı bugün 09.03.21 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı yasaklanarak teminata bağlandı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak PM İbrahim Çangaroğlu’nı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çangaroğlu yemin altında verdiği şahadetinde zanlının 23.02.21 tarihinde saat 19.00 – 2100 saatleri arasında Gazimağusa sakini Ü.Ö’na ait kapalı ancak kilitsiz ambar odasının kapısını açmak suretiyle içeriye girdiğini ve ambar içerisinde beslediği kuşlardan 9 adet kanarya kuşunu ve bir adet ahşap kuş kafesini sirkat ettiğini söyledi.

Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini, ilk etapta 6 adet ve sonrasında 2 adet olmak üzere 8 adet kanarya kuşu ile 1 adet ahşap kuş kafesini polise teslim ettiğini 02 belirten tanık polis, geriye kalan bir kanarya kuşunun ise öldüğü yönünde beyanda bulunduğunu söyledi. Emare alınan 8 adet kanarya kuşu ile bir adet kuş kafesinin şikayetçiye iade edildiğini belirten tanık polis, tahkikatın tamamlanması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Yargıç, zanlının teminat şartlarını yerine getirmemesi halinde getirinceye değin ve her hâlükârda 2 Ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verdi.(MHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Mart Çarşamba)10 Mart 2021 Çarşamba 09:32
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar10 Mart 2021 Çarşamba 08:02
  • Başbakan Saner: Tünelin ucundaki ışığı gördük ama henüz tünelden çıkamadık09 Mart 2021 Salı 23:53
  • Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? saat kaçta kapanacak?09 Mart 2021 Salı 22:03
  • Kıb-Tek'de akıllara durgunluk veren yeni bir yolsuzluk dosyası daha! İsim isim açıklıyoruz!09 Mart 2021 Salı 21:39
  • Toplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27  pozitif vaka09 Mart 2021 Salı 20:06
  • 7092 test,17’si yerel. 27 yeni vaka09 Mart 2021 Salı 20:02
  • Pilli, "Başbakan Saner yanlış konuşuyor,ikide bir beni küçük düşürmeye çalışıyor''09 Mart 2021 Salı 19:41
  • Çiftçiler Baklagillere verilen alım garantisi konusunda bilgilendirilmeye başlandı09 Mart 2021 Salı 19:24
  • Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, bugün BM üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute ile görüştü09 Mart 2021 Salı 19:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti