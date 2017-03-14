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Kanat genişliği 17 santim, o bir kelebek

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Kanat genişliği 17 santim, o bir kelebek
Bodrum'da kanat genişliği 17 santimetre olan tavus kelebeği bulundu. Dünyadaki en güzel 6 kelebek türü arasında yer alan tavus kelebeği, görenleri hayran bıraktı.

Bodrum’un Yakaköy Mahallesi’ndeki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nün yöneticiliğini yapan 35 yaşındaki Uluç Tezer ve eşi 33 yaşındaki Özge Tezer çiftinin kızları 6 yaşındaki Ada Tezer, sanat merkezinin bahçesinde 17 santimetre kanat genişliğinde tavus kelebeği buldu. Tezer Ailesi, yakaladıkları kelebeği merakla inceledi. Özge Tezer, şöyle dedi: “Kızım Ada, sanat merkezimizin bahçesinde oynarken çok büyük bir kelebek gördüğünü söyledi. İlk gördüğümüzde biz de inanamadık çünkü buralarda sıklıkla gördüğümüz kelebekler 1-3 santim arasındaydı. Türkiye’de en büyük 17 santimetre kanat açıklığı olan tavus kelebeği bulunduğunu öğrendik. Kanat açıklıkları 17 santim olan kelebek halen bahçemizde duruyor. Ada’nın ve merkezin maskotu oldu.”

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TAVUS KELEBEĞİ HAKKINDA

Tavus kelebeği, dünyanın en güzel altı kelebeği arasında gösterilmektedir ve kanatlarındaki “gözler’ yıldızlar gibi tuhaf bir şekilde parıldar. Bu ışıltılar gökkuşağı renklerinin kıvılcımları gibi görünür. Kanat altı siyaha yakın koyu renktedir.

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