YKP Genel Sekreteri ve TDB Belediye Meclis üyesi adayı Murat Kanatlı açıkladı.. LTB'nin borcunun çoğu kamuya o da UBP'li Bulutoğulları döneminde

İşte açıklama;

Seçim kampanya uzmanları adaylara iyi danışmanlık vermesi gerek çünkü her söz dönüp onun aleyhine kullanılabilir, örneğin şu cümle

"Lefkoşa’da 8 yıldır “yapılamayan” hizmetlere değinen Gardiyanoğlu, mevcut belediyenin 334 milyon 584 bin TL borcunu iki buçuk yıl içinde bitireceklerini kaydetti."

Elbette bunu UBP adayı değil başka biri söylese, dersiniz ki eleştiriyor, hakkı ama Cemal Buluoğluları'na destek vermiş bir parti adayı bunu söylerse, soru şu, bu borç nerden gelir?

Somut rakamlarla konuşmak gerekirse 27 Ekim itibariyle durum şöyle:

İhtiyat Sandığı (Ekim 2007-Aralık 2015) ana para 26.1 milyon TL - faizlerle 116,5 milyon TL

Sosyal Sigorta (Ekim 2011-Aralık 2015) ana para 26.3 milyon TL - faizlerle 61 milyon TL

Vergi Dairesi (Haziran 2007-Aralık 2015) ana para 23.3 milyon TL - faizlerle 61.2 milyon TL

Elektrik Kurumu taksitlendirilmiş 3.5 milyon TL

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27 Ekim'e göre devlet kurumlarına olan toplam borç 242.266.371,98 TL... 2016 yılından itibaren yasa değiştiği için Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları tam yapılır, emekliliğe çıkanların da yatırımları yapılır, ayrıca devletle de protokol imzalandı, taksitlendirme yapılır yani özellikle İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta borçları durmaz, ödenmekte ama özellikle İhtiyat Sandığı gecikme faizi çok yüksek olduğu için, rakam büyümekte...

Özet olarak kamuya olan borcun çok çok önemli kısmı Cemal Bulutoğluları dönemine ait...

Peki bu yazılan bilgi gizli mi? Hayır! Konu Lefkoşa Belediye Bütçe Komisyonunun farklı siyasi partiden üyelerin katıldığı toplantılarda çeşitli zamanlarda dile geldi, ayrıca Sıla Usar milletvekili olarak mecliste soru önergesi verince bu bilgiler İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa gönderildi, yani Sadık beyin gizem yaratmasına gerek yok, bilgiye ulaşım imkanı herkesin var...

Banka borcu? Sayıştay belgeleri ile sabit olduğu hali ile Cemal Bulutoğlularının banka harici kurumlardan aldığı borçlar ödenmesi imkansız hale geldiğinde Kadri Fellanoğlu daha uzun vadeli yeni bir borç alıp bunları kapattıydı, işte o dönemden kalan ağır ekonomik yük nedeniyle uzun süre Lefkoşa Belediyesi ciddi miktarda taksitle borç ödedi ama tümü kapatıldı...

Bunun dışında bankalardan son dönem iki de kredi alındı biri Açık Pazar'ın tamamlanması için, onun 5.2 milyon TL'si kaldı, ordan alınan kiralar ile taksitler ödenir, yani bir anlamı ile kendi kendini ödeyen bir borç; bir de bu yıl 14 Mart 2022 itibariyle alınan kredi var, o da 52.7 milyon TL kalan bakiye, rakam yaklaşık iki aylık personel giderine denktir, yaklaşık 23 milyon TL aylık sosyal yatırımları ile beraber personel gideri var... Bu kredi de önemli, neden alındı? Çünkü Ocak 2022'deki yüksek hayat pahallığı, devlet katkısının artışının düşük olması, COVİD'ten doğan mali sorunlar nedeniyle hem tüm belediye başkanlarına, hem de sendikalara hükümetin ek ödenek çıkaracağını söylemesine rağmen çıkarmadığı koşullarda mecburi alınan bir kredi, uzun uzun de toplantılarda konuşuldu, belediyeler yasası değişiklik yakında zamanda olacağı varsayılarak alınmıştı yani meclisin ve hükümetin görev ve sorumluluğunu yapmamasından doğan koşullardan alınmak zorunda kalınan karar, hükümet kim, mecliste çoğunluk kim söylemeye gerek yok sanırım...

Tüm bunlarla beraber elbette bir de sürekli değişen bir overdraft var, ay sonu tavan yapan, ay başı inen 20 milyon TL...

Elbette ekonomik durum iyi değil ama "Belediyenin gelirlerinin yüzde 86'sının maaş ödemelerine gittiğini belirten Gardiyanoğlu" bunun neden olduğunun da sanırım cevabını biliyor, gene Cemal Bulutoğluları dönemindeki istihdamların oluşturduğu kadro durumu olduğunu söylemeye gerek var mı? yani gene Cemal Bulutoğluları dönemine ait bir soruna dokunup Sayın Sadık bey siyaset üretmeye çalışıyor... Tehlikeli olan kısım ise şu "borcu iki buçuk yıl içinde bitireceklerini kaydetti" da nasıl? (Aklıma ilk geleni yazmayım...)

Çünkü 1 Ocak 2023 itibariyle ilk kısım hayat pahallığı yüzde 50'ler civarı olacağı Devletin bütçe dairesi tarafından bildirildi, bütçe yaparken 46 diye hesaplayın dediler ama orda durmayacağını hepsimiz biliriz, yani Sadık Gardiyanoğlu'nun şikâyet ettiği maaş ödemeleri daha da artacak, yeni belediye reform ile yapılan düzenleme ile Lefkoşa'nın alacağı katkı oranı nüfus yüzölçümü gibi kriterlerden de düşecek, bunun haricinde belediyenin diğer büyük kalemi akaryakıt fiyatı sürekli artar, belediyenin aldığı temel gider ürünler dövizdir ve artar, böylesi koşullarda özellikle 2023 ilk altı ayının çok kötü geçeceğini herkes farkındayken iki buçuk yılda borç kapama nasıl olacak?

Sadık beyin diğer projeleri olur olmaz tartışabiliriz, bir dert yok, vaat seçimin şanında var denir memlekette, her seçim konuşulur ama Lefkoşa Belediye Meclisi Bütçe Komisyonu kuruş kuruş mali yapıyı sürekli tartıştığı koşullarda, borç, ödemeler kaynak üzerine bir polemik her bir belediye meclisi üyesine cevap hakkı doğurmakta, yeniden söyleyim ekonomik durum evet iyi değil ama bunu UBP polemik konusu yapacaksa, eski defterlere dönülecek, bu da UBP adaylarının işine gelir mi emin olamadım, Türkiye'den getirilen seçim uzmanlarına birileri brifing versin, yanlış bir strateji güdüyorlar, uyarmadı olmasın