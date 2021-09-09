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Kanatlı: Denktaş anıtına ilkesel ve siyasal olarak evet demeyiz!

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YKP’nin LTB’de 3 Meclis üyesi bulunuyor...
Kanatlı: Denktaş anıtına ilkesel ve siyasal olarak evet demeyiz!

LTB Belediye Meclis Üyesi Murat Kanatlı'nın kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Gelecekte bu ülke tarihi yazılırken birçok insan anlamsızca gazete arşivlerine bakıp kafasını kaşıyıp, onlara anlamlar yüklemeye çalışacak ama işleri gerçekten zor olacak... Denktaş hayatta olduğu süre boyunca solun karşısında yer aldı, fiziki olarak da, solda olduğunu söyleyen herkesin de çekirdek gündemi idi, esprisi bile vardı, Denktaş gittiğinde solun konuşacak gündemi olmayacak denirdi. gırtlak gırtlağa, yumruk yumruğa, bağıra çağıra, mahkeme davaları ile bol kavgalı gündemler ile ilericilere, demokratlara, solculara hayatı dar etti. Türkiye'nin biricik adamı idi, rütbesiz general idi, tüm görevlerini bıraktığında bile özellikle üst düzey askeri yetkililer geldiğinde mutlaka huzuruna çıkardı, Türkiye'de seçime girse açık ara kazanır denirdi, sonra öldü, ölümünden 9 sene sonra gazete manşeti "anıt mezar kavgası"! Bunu 20-30 sene sonra okuyacak araştırmacı ne deycek? Solda olduğunu söyleyen iki belediye başkanı Gönyeli ve Lefkoşa Denktaş'a anıt mezar yapmak için yarışıyor, proje hazırlıyor, uğraşıyor, onu milli kahraman ilan eden rejim, iktidar artık nasıl tanımlanırsa, o da bunu engelliyor, gerçekten akıllara durgunluk veren zamanlardan geçiyoruz! dün çok kişi mesaj attı, Denktaş'a antı mezarı yapma Lefkoşa Belediyesine mi kaldı, başka işi mi kalmadı diye, dediğim gibi tarifi zor zamanlardan geçiyoruz, siyasal olarak yaşananları kelimelendirmenin sıkıntılı olduğu zamanlar... Soranlar oldu, kamuoyunun bilmesi için onu da açıklayım; konu karar için henüz belediye meclisine gelmedi, İstanbul Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi var, bir belediye meclisi toplantısında böyle bir ortak proje hazırlığı olduğu bilgisi verildi , proje detayları belediye başkanı tarafından aktarıldı, alan umarım yanlış hatırlamıyorumdur, Turizm Bakanlığına ait (bu kısım da tuhaf) Gönyeli belediyesine ise protokol ile bakım ve idaresi verilmiş durumdaydı, bu nedenle önce Bakanlar Kurulundan bakım ve idaresinin Lefkoşa Belediyesine devredilmesi kararı çıkması için girişim yapıldı, bu yürütmeyi ilgilendiren bir karar, burda belediye meclisi kararına gerek yoktu, protokol ise mali konuları da içereceği için belediye meclisi kararı gerektirecek. Önceden safların belli olmasının bilinmesini sevdiğimizden söyleyim, proje ne kadar da iyi olursa olsun, Lefkoşa'ya önemli bir rekreasyon alanı sağlayacak olursa olsun, Denktaş'ın anıt mezarının yapılmasını içerek bir karara ilkesel ve siyasal olarak, evet demeyiz, biz bunu ne şimdiki ne de gelecek kuşaklara anlatamayız, gerçi önümüzde böyle bir karar alınma ihtimali şimdilik yok ama bir gün olursa ve karar vermesi gerekenlerden biri olursak, tavrımız bilinsin

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