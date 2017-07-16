Kanatlı: “Dün gece Lefkoşe’yi gören var mı?”

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, dün akşam TC'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde gerçekleşen "15 Temmuz anma gecesine" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Açıklamasına "dün gece Lefkoşe'yi gören var mı?" Şeklinde bir soruyla başlayan Kanatlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı değerlendirmesine, " b planı üzerine hala söz söyleme niyeti olanlar bir daha düşünsün!" diyerek devam etti.

YKP Genel Sekreteri Kanatlı, Karpaz eski Belediye Başkanı Mehmet Demirci'yi işaret ederek AKP'nin Kıbrıs temsilcisi olduğunu öne sürdü. KKTC'nin Türkiye'nin ilinden farkı kalmadığını söyleyen Kanatlı, Türkiye'deki 15 Temmuz anma gecesi programının aynisinin ülkemizde de uygulandığını vurguladı.,

Kanatlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: