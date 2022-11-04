Kanatlı: Elam Tatar'a bir teşekkür plaketi verebilir!

"Ersin Tatar’ın Imagine projesinin tek taraflı ertelediğinin haberini kısa sürede aldıklarına eminiz. Belki de bu hareketinde dolayı ELAM, Ersin Tatar’a bir de teşekkür plaketi bile verebilir… "

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Tatar'ın iki toplumlu IMAGINE PROJESİ'ne desteği kesmesini eleştirdi.

İşte açıklama;

Geçen yıl Kıbrıs Cumhuriyeti 2022 bütçesi tartışılırken neo-Nazi, ırkçı ELAM, Imagine projesine desteğin kesilmesini istedi, başarılı olamamıştı ancak ELAM’ın geçen gün sevinç çığlıkları attığının hayalini kurmak zor değil, çünkü Turancı derneklerle sıkı ilişkiler içinde olan, ırkçı düşünceleri ile övünen Ersin Tatar’ın Imagine projesinin tek taraflı ertelediğinin haberini kısa sürede aldıklarına eminiz. Belki de bu hareketinde dolayı ELAM, Ersin Tatar’a bir de teşekkür plaketi bile verebilir… Kimlerin kimlerle paralel çalıştığının çok güzel örneğini yaşamış ve yeniden hatırlamış olduk… soran olursa şaşırdık mı, eminiz cevabını da bilir