Kanatlı güney Kıbrıs'ta eczaneler de hızlı test yapıyor! Bu iş rant kapısı olmamalı!

İşte açıklama;

"Eczacı kişiler bu testi yapmakla yükümlü değildirler" diyor özel laboratuvarlar ve küstük oynamıyoruz, hızlı test yapmayacağız diyorlar, yalnız bu işler, canın çektiğinde güneyde var bizde neçin yok demekle olmuyor, örneğin Kıbrıs'ın güneyinde rapid testleri, hızlı testleri eczaneler de yapar, hatta Kermiya'dan geçince, Coca cola'ya doğru bazı eczaneler dışarıya masa kurup testleri kaldırımda yapıyor, dış mekan ve görünürlüğü artırıyor, geçmek isteyen nerde hızlı test yapacağını bilebiliyor, burda esas konuşmamız gereken denetim konusudur, onun dışındaki tepki sanki rantı paylaşmam gibi duyulmakta, iyi değil