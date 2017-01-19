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Kanatlı: “İş Yasası değiştirilmeli”

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Kanatlı: “İş Yasası değiştirilmeli”
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, İş Yasası’nın değiştirilmesini talep etti.

Kanatlı yazılı bir açıklama yaparak, CAS çalışanlarının yaşadığı sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve İş Yasası’nda haksız işten çıkarılmalar konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasını eleştirdi.

Kanatlı, yasanın mevcut hali nedeniyle, işverenlerin, ILO’nun ilgili sözleşmelerine aykırı olarak, tazminat vererek, haksız da olsa herhangi bir toplu veya bireysel iş sözleşmesini çiğneyebileceğini ve herhangi bir kişiyi işten çıkarabileceğini kaydetti.

“CAS’ta yaşanan sürecin basit bir işten atma ve eylem hali değil, ülkede kırıntısı kalan emek haklarının, o son kalan küçük kısmının da işlevsiz hale getirilmesi için gerçekleştirilen operasyondur. Böylesi koşullar altında YKP, direnen CAS çalışanları ile dayanışma halinde olamaya devam edecektir” ifadelerini kullanan Kanatlı, YKP olarak İş Yasası’nın ILO sözleşmelerine uygun hemen şimdi değiştirilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Kanatlı, UBP-DP hükümeti ile CTP’nin hükümette bulunduğu sürede, yasanın değiştirilmesine yönelik adım atmamasını eleştirdi.

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