Kanatlı: Kelepçe takılması güç gösterisi!

YKP genel Sekreteri ve Vicdani retçi Murat Kanatlı bugün Askeri Mahkeme'ye kelepçeli getirilen Halil Karapaşoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Teorik değil, pratik; ben cezaevinden askeri mahkemeye istinafa getirildiğimde kelepçe takılmadıydı, konu mevzuat değil başbakanlığa bağlı olduğu iddia edilen polis teşkilatının güç gösterisidir, Halil Karapaşaoğlu mahkemeye kelepçeli getirildi, çünkü polis örgütü vicdani retçilere, demokratlara, insan hak ve örgütleri aktivislerine mesaj verdi, tam da bu nedenle şimdi askeri mahkemede olma zamanı

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