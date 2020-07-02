Kanatlı: "Künye işidir da gider... Gelin yasadan okuyalım:"

İşte açıklama;

Künye işidir da gider... Gelin yasadan okuyalım:

“İnternet haber sitesi”, haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilişim sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan, internet üzerinde oluşturulan ortamda, haber ve yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan yayınları anlatır.

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Haberleşme (...) dışında kalan (..) haber (..) sunumu yapan yayınları anlatır...

Haberleşme dışında kalan haber sitesinde künye aranacak.. herkese kolay gelsin, deycek başka bir şey yok