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Kanatlı: Mafyanın etkisi, "iş" yaptırma kapasitesi(!!) bunları ne zaman konuşacağız?

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Kanatlı, "Mafyanın etkisi, "iş" yaptırma kapasitesi(!!) bunların ne zaman konuşacağız?" diye sordu.
Kanatlı: Mafyanın etkisi, "iş" yaptırma kapasitesi(!!) bunları ne zaman konuşacağız?

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'nın paylaşımı:

Gene konu geldi dayandı video işine! Sedat Peker zaten aylar önce "videolar var, şantaj ile işler yaptırılıyor" dediğinde çok umurumuz olmadı, gavhane tadında herkesin var deyip gülüp geçtik, şimdi o videolardan biri teaser modunda servis edildi, açık şantaj var, birileri birilerine "iş" yaptırmaya çalışıyor, bu iş nediri konuşma yerine video, özel hayat, videoda ne var, gerekli miydi, bunlar konuşulmakta, etkili ve yetkili zevatın gönüllü veya şantaj ile dahil olduğu yasadışı işler? Mafyanın etkisi, "iş" yaptırma kapasitesi(!!) bunların ne zaman konuşacağız?

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