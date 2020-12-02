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Kanatlı: "Mart'tan bugüne Lefkoşa Belediyesinin ek bütçesi onaylanmadı! "

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YKP Genel Sekreteri ve LTB Meclis üyesi Kanatlı açıaklamlar yaptı.
Kanatlı: "Mart'tan bugüne Lefkoşa Belediyesinin ek bütçesi onaylanmadı! "

YKP Genel Sekreteri ve LTB Meclis üyesi Kanatlı açıaklamlar yaptı.

İşte açıklamalar;

Uzunca bir süre hem teknik hem de mali olarak çalışarak Lefkoşa Açık Pazar'ın tamamlanabilmesi için Lefkoşa Belediye Meclisi borçlanma kararı çıkardı, açık pazarın ilk kısmı TC katkısı ile yapıldıydı, ikinci kısmı içinse uzunca bir süre beklenmesine rağmen herhangi bir mali katkı onaylanmadı, bu nedenle bu yol tercih edilmişti, detaylarını daha önce yazmıştım. Borçlanmaya hükümet onay verdi, bu kısmında da sorun yok, tarih 24 Mart... Bütçe tekniği açısından sorun şu, bu ekstra bir para, ek bütçe yapıp bunu kullanabilin, zaten karara da nasıl kullanılacağı yazıldı, yani sayfalarca detayı olan bir ek bütçe yok, gelen para belli ki devlet karar verdi, gidecek para belli, zaten kararda var ama Mart'tan bugüne Lefkoşa Belediyesinin ek bütçesi onaylanmadı! Örneğin Serdarlı Belediyesi 4 Eylül'de, İnönü Belediyesi ise 11 Ağustos'ta borçlanabilecek diye karar üretildi, 6 Ekim'de de ek bütçeleri onaylandı... UBP-HP hükümeti kaosa oynadı, oynamaya devam eder dendiğinde bu teorik bir tartışma değil, örneği bu, yılsonu geliyor, açık pazar tamamlanmak üzere, ortada ek bütçe yok... Belediye Meclis üyesi olarak bizim bütçeyi denetlememiz gerek, itaa amiri usulsüz davrandığı koşullarda biz denetimi nasıl yapacağız? ülke nasıl yönetilir hallerine iyi örnek bir durumsuzluk...

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