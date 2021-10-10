Kanatlı: Rejimi devirmek için mücadeleye varız, hükümetçilik oyununda yokuz

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, mevcut statükonun sonlandırılmasına yönelik solda birlik çağrılarına parti olarak yaklaşımlarının rejimi devirmeye yönelik her türlü iş ve güç birliğinin içinde olacaklarını ancak, mevcut hükümeti sonlandırıp da yeni bir hükümetçilik oyunu oynanmasına katılmayacaklarını belirtti. Murat Kanatlı, kurultaylarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiklerini anımsatarak, önümüzdeki günlerden itibaren bölge ziyaretleri düzenleyerek partinin nasıl bir strateji içinde olacağını belirleyeceklerini ifade etti. Kanatlı, “Yakında geçmişte olduğu gibi İnönü Meydanı yeniden şenlenecek” dedi.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. Kanatlı, ülkenin sapır sapır döküldüğüne dikkat çekerek, mevcut hükümet eliyle de bir takım yasa dışı icraatlara imza atıldığını kaydetti. Murat Kanatlı, bizim gibi partilerin her icraatını didik didik inceleyen Sayıştay ve Yüksek Mahkeme bu gayrı yasal icraatlara neden el atmıyor?” diye sordu.

Hükümetin kendi içinde bile anlaşamadığına dikkat çeken Murat Kanatlı, “Eşit Egemen Devlet bu mu ve böyle mi yönetilir” dedi.

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye’de köy köy gezerek AKP ve Erdoğan’ın muhtarlığını yapmakla da suçlayan Kanatlı, “Erdoğan Libya, Suriye hatta Kuzey Irak kartlarını tek tek kaybetti ve uluslararası arenanın yanında içte de bayağı sıkışıyor bu çerçevede de Tatar Milli Beraberlik mesajları adına Erdoğan tarafından kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Programda gelen “ Solda birlik” çağrıları konusunda da değerlendirmelerde bulunan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, parti olarak tarihsel süreçte iş ve güç birliği konusunda en deneyimli partilerden biri olduklarına dikkat çekerek, “ YKP mevcut rejimin devrilmesi ve kendi ülkemizde özne olma noktasında her türlü iş ve güç birliği mücadelesinin içinde yer almaktan çekinmeyecek ancak, düşünce mevcut hükümeti al aşağı edelim de yerine geçip biz hükümetçilik oynayalım ise, YKP bu işbirliğinde olmayacaktır” dedi.

Açıklamalarının sonunda geçtiğimiz günlerde kurultaylarını gerçekleştirdiklerini anımsatan Murat Kanatlı, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bölge istişare toplantılarının ardından “İş ve Güç birliği” konusunda yol haritası belirleyeceklerini kaydetti. Kanatlı son olarak bir de mesaj vererek, “Yakında İnönü Meydanı yeniden şenlenecek” dedi.