Kanatlı: Saner bu işler kapanmıştır diyecek ama deyip faili meçhul kurşunlama ve bombaları sıraladı!

İşte YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'nın açıklaması;

Sorsak Ersan Saner kapanmış işleri gurcalamayın deycek cevap vermeyecek acaba Sedat Peker'den özel yayın isteyelim bunlarla da ilgili bildiği açıklasın?

- 11 Kasım 1992'de Yeni Kıbrıs Partisi gene uzi marka silahlarla kurşunlandı

2 BAŞBAKAN BOMBALANDI

Önce dönemin başbakanı UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nun Lefkoşa'daki başbakanlık konutunda 4 Mayıs 2001 akşamı bomba patladı.

Bomba, UBP'nin 2 gün sonra yapılacak kurultayından hemen önceye denk gelmişti.

Başbakan Mehmet Ali Talat'ın Girne'deki konutu da 18 Şubat 2004 akşamı bombalandı. Bombalama olayının, Kıbrıs sorunuyla ilgili Lefkoşa'da başlayacak tarihi görüşmelerin gecesinde meydana gelmesi oldukça düşündürücüydü.

MEDYAYA DA BOMBA YAĞDI

KIBRIS Medya Grubu da 6 Mayıs 2004’te bombalandı.

Medyaya yönelik saldırılardan "Avrupa" gazetesi de iki kez payını aldı.

"Avrupa" gazetesi matbaasına ilk bomba Kasım 2000 tarihinde atıldı. İlk saldırıda bombanın atıldığı bölümde kağıtlar ve yanıcı maddeler bulunduğu için yangın çıktı.

"Avrupa"ya ikinci bomba ise yaklaşık 6 ay sonra Mayıs 2001 tarihinde yerleştirildi. Karanlık güçlerin saçtığı dehşet bu kez daha büyük oldu.

SİVİL HESAPLAŞMALAR

15 Nisan 2001'de Mağusa'nın Karakol bölgesinde bir apartmanın önündeki çöp bidonuna yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle bölge halkı büyük panik yaşadı. Bombanın türü, parça tesirli, boru tipi el yapımı idi.

15 gün sonra 30 Nisan 2001'de ise bu kez Alsancak'ta Rolans Kumarhanesi ile Malibu Gece Kulübü arasındaki ağaçlık arazide yine "boru tipi" bomba patlamıştı.

1989'da işadamı Erdoğan Kanioğulları'nın TIR'ına yerleştirilen TNT'nin infilakı ile ilk kez bombalama olaylarıyla tanışan KKTC halkı, daha sonra ardı arkası kesilmeyen çok sayıda bombalı saldırının dehşetiyle sarsıldı.

EN ÇOK TNT

Polis kayıtlarına göre, bombalama olaylarında en çok, yüksek basınç etkisine sahip, parça tesiri olmayan TNT kalıbı kullanıldığı görülüyor.

Polisin bombalama olaylarıyla ilgili istatistiklerinin ilk kaydını işadamı Erdoğan Kanioğulları'na ait TIR'a bomba konması oluşturmuştu.

9 Eylül 1989'da Lefkoşa'da Kanioğulları'na ait ALN 338 plakalı TIR'a, yarım kalıp TNT yerleştirilerek patlatılmıştı.

2 yıl sonra yeniden bombalı saldırılara hedef olan Erdoğan Kanioğulları'nın bu kez 2 TIR'ı ve bir de şahsi aracı bombalanmıştı.

19 Temmuz 1991 tarihinde söz konusu işadamının JHJ 476 Y ve JKX 83 V plakalı TIR'ları ile BF 111 plakalı arabasına bombalar yerleştirilmişti. Aynı anda patlayan 3 ayrı bombanın da TNT oluşu dikkat çekmişti.

Kanioğulları, bu durumda bombalı saldırılara 4 kez hedef oldu.

2000’li yıllarda da Polatkan Turizm, YDÜ, gazeteci Mutlu Esendemir, bombalı saldırılarla gündeme geldi.

SİYASİLER… EN ÇOK BOMBA CTP’YE

Siyasi partiler de zaman zaman bombalı saldırılarla susturulmak istendi.

En çok bombalı saldırıya hedef olan parti Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) oldu.

Partinin yanı sıra üst düzey yöneticileri de bombalardan nasibini aldı.

1989'da 2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gecede CTP Genel Merkezi'ne bomba yerleştirildi. Fitili yakılmasına rağmen patlamayan bomba, yine TNT idi.

Rastlantı mı bilinmez, aynı tarihte Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Başkanı Alpay Durduran'ın Lefkoşa'daki evinin önündeki yolda bomba patladı.

CTP ikinci bombalama olayını 6 yıl sonra yaşadı. 2 Mayıs 1996'da CTP Lefkoşa ilçe örgüt binasının giriş kapısında patlayan bomba sayısı, bir değil, iki idi.

Bu olaydan 3 ay gibi kısa bir süre sonra CTP, molotofkokteylli saldırıların hedefi oldu. El yapımı yangın bombası türündeki patlayıcılar bir gün ara ile önce CTP Lefkoşa ilçe örgüt binasında, daha sonra da genel merkezde patladı.

1990 yılında dönemin CTP Milletvekili Fadıl Çağda'nın Karaoğlanoğlu'ndaki evinin avlusuna bomba atıldı. 1994'te de dönemin Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı Hasan Erçakıca bomba ile tanıştı. Erçakıca'nın Karaoğlanoğlu'ndaki evine atılan bomba TNT değil, dinamitti.

Dönemin YKP Genel Başkanı Alpay Durduran da bombalı saldırılara uğrayan siyasilerden. Durduran'ın, 1989'da evinin önündeki yola atılan bombadan sonra, 1991'de de evi önünde park halindeki BJ 940 plakalı aracı TNT ile havaya uçuruldu.

Demokrat Parti (DP) genel merkez binasına da 1 Haziran 1996'da 2 bomba atıldı.