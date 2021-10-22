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Kanatlı: Skandal videolar ile kimler apart haline getirildi, neler yaptırıldı? Bunu cevabını arayacağız?

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Kanatlı: Skandal videolar ile kimler apart haline getirildi, neler yaptırıldı? Bunu cevabını arayacağız?
Kanatlı: Skandal videolar ile kimler apart haline getirildi, neler yaptırıldı? Bunu cevabını arayacağız?

İşte açıklama;

Birden herkes bize ne herkesin seks hayatı demeye başladı, ahlak yönünden de söz söyleyen çok ama neden kimse Sedat Peker ne dediğini hatırlamak istemez? Mayıs'ta dedi ki "Erkan Yıldırım'la ilgili çekilen kasetler vardı, sonra bu işin aparatı haline geldi" yani videolar spor için çekilmedi, ya da temiz ve ahlaklı toplum için dağıtıma girmedi, videolar ile birileri birilerinin apartı haline geldi, videoların dağıtımı ile apart çalışmaz halde, videoları seyredip ahkam kesmek yerine esas soruya gelsek nasıl olur? Kimler apart haline getirildi, neler yaptırıldı? Bunu cevabını arayacağız?

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