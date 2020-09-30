Kanatlı sordu! 117 Milyon nereye geliyor? Açıklanacak mı?

İşte YKP genel Sekreteri Murat Kanatlı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

Geçen defa gene TC'den gelecek mali yardım konusu gündeme gelince, detaylarına baktıydık ve bunun önemli kısmının askeri harcamalar olduğunu gördüydük, yani "savunma" bütçesi... bunu zaten 4lü zamanında çok duyduyduk, askeri harcamalar da yerel bütçeden karşılanmaktaydı. Aşağıda Fuat Oktay'ın açıklamasını okuyabilirsiniz diyor ki 117 milyon geliyor, 9'u eğitim, kaldı 108 milyon TL, bu para ne amaç için geliyor, detayları neler? Örneğin belediyelerin TC kaynaklı projelerden hala alacakları var, ödenecek? örneğin müteahhitlerin, esnafın, işinsanlarının alacakları var, ödenecek? karayollarının tamamlanması için ne kadar para gönderiliyor? ne kadarı askeri harcamalar için? 108 milyon TL neden geliyor, detayı nedir? Şeffaflık yanlısı hükümet bunları açıklayacak?

-

Oktay, “Covid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC’ye 117 milyon TL aktarıyoruz.” dedi. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını söyledi.