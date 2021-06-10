Kanatlı: Taner Ay geçerken fotoğrafa girdi, doğal gaz şirketi Taronis yetkilileri de öyle?

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya çıkan fotoğrafları ile ilgili yeni bilgiler açıkladı...

İşte o açıklama;

bir cumhurbaşkanı resmi hesaptan diyor ki "algı operasyonları yürütmeye çalışmak ahlaksızlık ve siyasi alçaklıktır"... neyin üstüne diyor "temas ve ziyaretlerinde yanına yaklaşan kişiler tarafından fotoğrafları çekilmiş ve bu fotoğraflar sosyal medyada yayınlanmıştır"... dün yazdım gene yazayım, ilk fotoğraf yayınlandı, tanımam etmem açıklaması geldi, ama fotoğrafa bakarsanız usulca yanına sokulup fotoğraf çekilme durumundan çok bir muhabbet var, çaylar içilmekte... ama hade öylesine deylim, Taner Ay'ın instagram hesabında bir fotoğraf daha var, mekan faklı, en bariz örneği zemine bakın, bu kez fotoğraf karesinde doğal gaz şirketi Taronis yetkilileri de olduğu görülüyor, Ersin Tatar'ın yanında geçerken uğrayan bu kez bu şirketin CEO'su olduğu iddia edilen Scott Mahoney var, en sağda ise Taner Ay, belli ki iş görüşmeleri var, Taner Ay ve ailesi ne iş yapıyor? doğal gaz, yenilebilir enerji, elektrikli araba, Ersin Tatar ise başbakan, belli ki resmi veya gayri resmi görüşmeler olmuş ama Ersin Tatar yok öyle birşey diyor, siyasi alçaklıktır diyor, Taronis şirketi ile KIBTEK arasında herhangi bir antlaşma ortaya çıkarsa şaşacak olan var mı bilmem ama "algı operasyonları yürütme" lafını denizaşırı coğrafyasından alıp bize karşı kullanma biraz özen ister, özenli olmazsan böyle arızalar çıkar, hade soruyu yeniden soralım Taner Ay geçerken fotoğrafa girdi, doğal gaz şirketi Taronis yetkilileri de öyle?

1/6- bir cumhurbaşkanı resmi hesaptan diyor ki "algı operasyonları yürütmeye çalışmak ahlaksızlık ve siyasi alçaklıktır"... neyin üstüne diyor "temas ve ziyaretlerinde yanına yaklaşan kişiler tarafından fotoğrafları çekilmiş ve bu fotoğraflar sosyal medyada yayınlanmıştır" — Murat Kanatlı (@MuratKanatli) June 10, 2021

2/6- dün yazdım gene yazayım, ilk fotoğraf yayınlandı, tanımam etmem açıklaması geldi, ama fotoğrafa bakarsanız usulca yanına sokulup fotoğraf çekilme durumundan çok bir muhabbet var, çaylar içilmekte... ama hade öylesine deylim, pic.twitter.com/UG4c42dQCY — Murat Kanatlı (@MuratKanatli) June 10, 2021

3/6- Taner Ay'ın instagramında bir fotoğraf daha var, mekan faklı, örneğin zemine bakın, bu kez fotoğraf karesinde doğal gaz şirketi Taronis yetkilileri de olduğu görülüyor, Ersin Tatar'ın yanında geçerken uğrayan bu kez bu şirketin CEO'su olduğu iddia edilen Scott Mahoney var pic.twitter.com/sjZGfwPWhu — Murat Kanatlı (@MuratKanatli) June 10, 2021

4/6- en sağda ise Taner Ay, belli ki iş görüşmeleri var, Taner Ay ve ailesi ne iş yapıyor? doğal gaz, yenilebilir enerji, elektrikli araba, Ersin Tatar ise başbakan, belli ki resmi veya gayri resmi görüşmeler olmuş ama Ersin Tatar yok öyle birşey diyor, siyasi alçaklıktır diyor, — Murat Kanatlı (@MuratKanatli) June 10, 2021

4/6- en sağda ise Taner Ay, belli ki iş görüşmeleri var, Taner Ay ve ailesi ne iş yapıyor? doğal gaz, yenilebilir enerji, elektrikli araba, Ersin Tatar ise başbakan, belli ki resmi veya gayri resmi görüşmeler olmuş ama Ersin Tatar yok öyle birşey diyor, siyasi alçaklıktır diyor, — Murat Kanatlı (@MuratKanatli) June 10, 2021

5/6- Taronis şirketi ile KIBTEK arasında herhangi bir antlaşma ortaya çıkarsa şaşacak olan var mı bilmem ama "algı operasyonları yürütme" lafını denizaşırı coğrafyasından alıp bize karşı kullanma biraz özen ister, özenli olmazsan böyle arızalar çıkar, hade soruyu yeniden soralım — Murat Kanatlı (@MuratKanatli) June 10, 2021