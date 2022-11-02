Kanatlı: Ülkeyi suç cenneti yapmakta başarılı olduk, gururluyuz diyorlar..

"bir da cezaevi yaptılar, nöbetçi kulübesi sağda, araba ile geldin, nöbetçi ile aranda yol var, çıkacan, nöbetçi ile şöfor ters yönde,"

İşte açıklama;

Bu resim dün ve bugün basın yayın organlarında kullanıldı, daha önce defalarca yazdım gene yazayım, Ünal Üstel gurur duyuyormuş, asayiş sorunu var bu nedenle daha büyük cezaevine geçirmek zorunda kalmasından gurur duyabilen ender yöneticidir, bu hükümetin suçu önleyemediğinin ispatı yani bir başka anlatım ile ülkeyi suç cenneti yapmakta başarılı olduk, gururluyuz diyorlar... bir da cezaevi yaptılar, nöbetçi kulübesi sağda, araba ile geldin, nöbetçi ile aranda yol var, çıkacan, nöbetçi ile şöfor ters yönde,

tebrikler

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