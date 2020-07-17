Kanatlı: Yasayı en iyi bilenlerden biri Enis Elagöz

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, “Yenibakış Gazetesi’ne telefon dairesinden gönderilen yazı ile ilgili müdür yasayı bilmez diyenlere tavsiyemiz, önce ev ödevinizi yapın, durum düşündüğünüzden kötüdür… Yasayı görüşen Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Enis Elagöz katıldı, yasayı en iyi bilenlerden biridir, bu nedenle bu yazı ‘garagözlük’ olsun diye yazılmadı, bilin” dedi.