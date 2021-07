Kanatlı: Zahra Sokağın yayalaştırılması yönünde Belediye Meclisi kararı yoktur

"Diyalogları güçlendirerek süreçleri ilerletmekte her zaman yarar var, şehirler yaşayan varlıklar gibidir, sürekli gelişir dönüşür, belli ki Lefkoşa'nın her iki yanında da Surlariçi dönüşmeye devam ediyor..."

Doğru bilgilendirme adına durumu yazayım, Arabahmet bölgesinde bir süredir artan faaliyetlerden, atraksiyon merkezi olmasından dolayı bir dizi sorunlar yaşamakta ve elbette dünyadaki benzer konumlardaki şehirlerde olduğu gibi yayalaştırma bir opsiyon olarak önümüze gelmekte, bunu elbette konuşmaya devam ediyoruz. Ancak bugün itibari ile Lefkoşa Belediyi Meclisi bu yönde bir karar üretmedi, haberdeki bu kısmı düzeltmek isterim. Bir süre önce mahalle sakinleri imza toplayıp bir dizi taleplerini ilettiler, bunlar hem ilgili Belediye Meclisi Komitelerinde hem de Belediye Meclisinde konuşuldu, hem Çetinkaya spor kulübünün yanındaki araç park yerinin düzenlenmesi, hem de Yiğitler Burcundaki araç otoparkının mahalle sakinlerinin kullanılmasına verilmesi yönünde düşünceler ortaya çıktı, yürütme erki pozisyonundaki Belediye Başkanı da bunların uygulanması yönünde karar aldı. Yol konusunda ise yıllar önce alınan bir yanlış karar ile yol akışına ters tek yol sistemi oluşturulmuştu, trafik kurallarına uygun bir hale getirilmesi yönünde Belediye Meclisinde karar üretildi. Yeniden vurgulayım ki Zahra Sokağın yayalaştırılması yönünde Belediye Meclisi kararı yoktur. Burdan sonrasında kendi görüşümü yazayım, yayalaştırma önemli bir projedir ve olması gerekir, Lefkoşa'nın güneyinde de bu yönde ciddi adımlar atılmaktadır. Ancak bu bir takım tedbirleri de beraberinde getirmesi gerekmektedir. Trafik akışının mevcut binaların korunmasını da içerecek şekilde düzenlenmesi önemlidir. Bu nedenle bana göre ilk önce Tanzimat ve Victoria (Salahi Şevket) sokaklarının çıkmaz sokak olmaktan çıkarılması gerekir. Terra Santa Okulu arakasından iki yolun bağlanması önemlidir, askeri bölgelerin kaldırılmasının konuşulduğu bu zamanda bu bölgenin de askeri bölge özelliğinin kaldırılması mutlaka değerlendirilmesi gerekir, bu hem bölgedeki park yeri sorununa ciddi açılım getirecek, hem de bölge trafiğini rahatlatacaktır. Tanzimat sokağın Yiğitler Burcu tarafındaki askeri barikat kaldırılarak, Victoria sokaktaki Terra Santa okulu duvarına sabitlenmiş demir kapının da sökülerek birbirine bağlanması bu nedenle talep edilmelidir. Zaten Baf Kapısı'nın geçişlere açılması halinde bölge askersizleştirilecektir, özellikle Spitfire binasının ciddi şekilde yıkılma tehlikesi yaşadığı koşullarında bölgenin sivilleştirilerek hem bina kurtulabilir, hem trafik akışına yardımcı olunabilir hem de yeni bir geçiş noktası Lefkoşa'ya kazandırılmış olunur, bu nedenle bunu askeri makamlardan talep etmemiz önemlidir. yalnız Spitfire binası değil, Terra Santa okulunun da restorasyonu kültürel miras için önemlidir. Diğer konu ise park yeri sorunudur, güneyde Elefteria Meydanına çıkışı sağlanan merdiven sistemleri ile beraber Uzun yolu ve etrafını kullanack yayalar için hisarların altı önemli bir araç park yeridir, Eski Eserlerin kuzeydeki hisar altlarının park yeri olarak kullanılmasına yönelik tepkisel duruşunu anlamak bu nedenle mümkün değildir, tarihi surlardan belli bir mesafede, onları koruyacak şekilde sistemler kurulabilir ama yıllardır bu hayata geçirilemedi, bu şekilde de düzenleme için çalışma yapılması önemlidir. Zaten doğallığında artan nüfus yoğunluğu içinde Surlariçine araç ile girişin gittikçe zorlaştığı zamanlardan geçiyoruz, tatil için gittiğiniz surlariçi olan şehirleri düşünün, birçoğunda suriçinde daimi ikametgahı olanların ve belli özel izni olanların yalnız araç ile girişine izin verildiği sistemler mevcuttur, gelecekte bu sistemleri Lefkoşa için de uygulamamız gerekecektir, bugünden bu yönde çalışma yapmamız gerekir. Ancak tüm bunlar zaman alan, altyapı çalışmalarının tamamlanmasına bağlı süreçlerdir ve demokratik katılımcılık ile kararların alınması önemlidir. Dünkü süreç bu yönde iyi bir pratik olmadı. Diyalogları güçlendirerek süreçleri ilerletmekte her zaman yarar var, şehirler yaşayan varlıklar gibidir, sürekli gelişir dönüşür, belli ki Lefkoşa'nın her iki yanında da Surlariçi dönüşmeye devam ediyor, bu nedenle tüm tarafların bu yönde daha fazla çalışma yapmasına ihtiyaç var... ve her zamankinden çok katılımcılığa ihtiyacımız var...