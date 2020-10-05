Kanatlı:Başbakan Tatar görüşme içeriğini açıklamadı

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Başbakan Tatar'ın bugün çıkan görüntülere dair açıklamasından sonra görüşmelerin içeriğini açıklamadığını söyledi.

İşte Kanatlı'nın o açıklaması:

"Şu bilinsin ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak beni, Bakanlarımızı takip edip gizlice fotoğraflayanlar Kuzey Kıbrıs Türk Halkının iradesine aynı zamanda bireysel özgürlüğümüze müdahale etmektedir" Tatar suç icat etmekte, hazırlanın ileri günlerde tuhaf tutuklamalar gündemde, gerekçe başbakanın resmi görevlilerle görüşmesini fotoğraflamak!

Bu arada "izahı olmayan hiçbir toplantı ve görüşme ne benim ne de Bakanlarım tarafından yapılmamıştır, yapılmayacaktır da" dedi ancak izah açıklanmadığı için bilmiyoruz...