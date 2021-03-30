Kanatlı:“Biz Çukurova’nın bir ilçesi pozisyonundayız”

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs’ın Kuzey parçasında yürütülen çalışmaların Erdoğan yönetiminin 2023 projesinin bir parçası olduğunu kaydetti. Kanatlı, “Erdoğan burada atadığı kayyumlar eliyle istediği her şeyi yaptırabiliyor. Bugün KKTC’yi sonsuza kadar yaşatacağını başından beri dillendiren UBP bile artık yoktur. Ortada olanlar atanmış ve Erdoğan’a biyat edenlerdir, yani burası da artık Türkiye’nin bir ilçesi haline dönüşmüştür” dedi.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs Net Haber Web TV’de yayınlanan “Pusula” programında gündemi değerlendirdi. Kanatlı, 2023 yılının Türkiye açısından bir kırılma özelliği taşıdığını belirterek, AB’nin dengesizliği ve birçok Avrupa ülkesinde seçimlerin gündemde oluşu nedeniyle Türkiye’ye yönelik mesajların hep üstü kapalı olarak verildiğini kaydetti. Türkiye’nin bugün hem ekonomik hem de siyasal anlamda büyük sıkıntılar içinde olduğunu anlatan Murat Kanatlı, “Erdoğan o kadar zorda ki halka yastık altındaki altınlarınızı bozdurup devlete verin diyebiliyor” şeklinde konuştu.

Bu koşullar altında Kıbrıs’ın da bir kırılma noktasına geldiğini ifade eden Kanatlı, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin atadığı bir valiyle yönetilir duruma geldiğini belirtti. “Biz Çukurova’nın bir ilçesi pozisyonundayız” diyen Kanatlı, 2016 yılından itibaren dönüşmeye başlayan Türkiye’nin etkisiyle KKTC meclisinin de fesh edildiğini söyledi.

Kanatlı, “Bugün artık UBP yok Erdoğan var, bu sadece CTP,TDP ve YKP’nin derdi olmaktan çıkıp sağın da derdi olmalıdır” dedi. Mevcut hükümet eliyle vatandaşlık dağıtılmasının hız kesmeden sürdürüldüğüne dikkat çeken Kanatlı, “Alttan alta yürütülen girişimler var sürekli bir yerlerde bir şeyler pişiriliyor” şeklinde konuştu. Murat Kanatlı yaşanan tüm sıkıntılara rağmen hala bir umudun varlığına dikkat çekerek “Kapı hala gındırık ve biz umudu yakalamak için mücadelemizi sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.