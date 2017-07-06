Kanatlı'dan olası "çözümsüzlük" sonrası "kötü senaryolar"

YKP Genel Sekreteri Kanatlı, Kıbrıs'ta federal bir çözümün olmaması durumunda KKTC'yi ve Kıbrıs Türk halkını ne gibi olumsuzlukların bekleyebileceği ihtimalleri üzerinde durarak halka "farkında mıyız?" sorusunu yöneltti.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, Crans-Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nı işaret ederek, sürecin "olası" kötüye gidişi sonucu Kıbrıs Türk halkını ne gibi “kötü senaryoların” beklediğine ilişkin tahminlerde bulundu.

Kanatlı, çözümsüzlük sonrası yaşanabilecek olumsuzluklar listesinde Avrupa Birliği’nden (AB) alınan burslar, destek programlı projeler, ihraç ürünler ve ateşkes bölgesinde yaşanabilecek gerilimlere yer verdi.

YKP Genel Sekreteri Kanatlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: