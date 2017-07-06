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Kanatlı'dan olası "çözümsüzlük" sonrası "kötü senaryolar"

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Kanatlı'dan olası "çözümsüzlük" sonrası "kötü senaryolar"
YKP Genel Sekreteri Kanatlı, Kıbrıs'ta federal bir çözümün olmaması durumunda KKTC'yi ve Kıbrıs Türk halkını ne gibi olumsuzlukların bekleyebileceği ihtimalleri üzerinde durarak halka "farkında mıyız?" sorusunu yöneltti.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, Crans-Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nı işaret ederek, sürecin "olası" kötüye gidişi sonucu Kıbrıs Türk halkını ne gibi “kötü senaryoların” beklediğine ilişkin tahminlerde bulundu.

Kanatlı, çözümsüzlük sonrası yaşanabilecek olumsuzluklar listesinde Avrupa Birliği’nden (AB) alınan burslar, destek programlı projeler, ihraç ürünler ve ateşkes bölgesinde yaşanabilecek gerilimlere yer verdi.

YKP Genel Sekreteri Kanatlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gelişmeler eğer kötü giderse bizi neyin beklediği üzerine kötü senaryonun farkındayız? Yeşil hat tüzüğü askıya alınabilir, 2018 için AB mali yardımı sağlanmayabilir, burs alıp okuyanların durumu belirsiz olur, AB destek projeleri ile iş yapan tarım, hayvancılık projeleri durur... AB ülkelerine ihraç ürünlerde kısıtlamalar yaşanabilir... Barış Gücü askeri çekilebilir, ateşkes hattında yaşanması muhtemel gerginlikleri çözecek mekanizma ortadan kalkar... diye giden liste var, farkındayız?

 

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