Kanbay: "Türkiye, Kıbrıslı Türklerle, adada adil, kalıcı, sürdürülebilir ve müzakere edilmiş bir çözüme ulaşma hedefini muhafaza ediyor"

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 1. Dünya Savaşı’nın bitiminde Türk milletine zincir vurulmaya çalışıldığını, zamanın emperyalist güçleri ve onların fırsatçı işbirlikçilerinin vatanı işgal etmeye giriştiğini belirterek, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle şanlı bir mücadele vererek, vatanını korumayı ve kurtarmayı bildiğini belirtti.



“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları, TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’ın saat 13.00’te BRT’den yaptığı konuşmayla başladı.



Kanbay konuşmasında, “Atatürk ilke ve devrimlerini kendiliğinden benimsemiş, Türkiye ile gönül ve kader birliği yapmış ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı milli bayramlarından biri olarak kabul etmiş olan Kıbrıs Türk halkının ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet bayramlarını gönülden tebrik eder, daha nice 29 Ekim’leri birlikte ve coşkuyla kutlamayı temenni ederim” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında, Kıbrıs sorununa da değinen Kanbay, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkı ve devletiyle tam eşgüdüm içinde, adada adil, kalıcı, sürdürülebilir ve müzakere edilmiş bir çözüme ulaşma hedefini muhafaza ettiğini, bu çözümün mahiyetine dair görüşlerin eşgüdüm içinde devam eden değerlendirmelere göre şekilleneceğini belirtti.



Kanbay, “Bu çerçevede, yüzlerce yıldır bu topraklarda var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkına, eşit hak sahibi oldukları bu adada tam bir güven ve huzur içinde yaşamaları için desteğimizi her alanda sürdüreceğiz. Uluslararası toplumun da bir an evvel Kıbrıs Türk halkına hayatın her alanında uygulanan kısıtlamaları ve izolasyonları ortadan kaldıracak adımları atmasını bekliyoruz” dedi.



KKTC’nin güçlü bir ekonomik yapıya kavuşması gerektiğine vurgu yapan Kanbay, bu çerçevede, büyük, orta ve küçük ölçekli projelerin hızla hayata geçirilmesi, reformlar yapılması gerektiğini, bunların başta KKTC hükümetlerinin görev ve sorumluluğunda olan konular olduğunu ifade etti.



Kanbay, “Büyük projelerimizi, enerji ve ulaştırma gibi diğer alanlarda da sürdürerek, KKTC’de temel altyapının en üst standartlara erişmesi KKTC hükümetleriyle müşterek hedefimizdir” diye konuştu.



“HEDEF TÜRKLERİ BİN YILLIK VATANLARINDAN ATMAKTI”



Kanbay, 1. Dünya Savaşı’nın bitiminde Türk milletine zincir vurulmaya çalışıldığını, zamanın emperyalist güçleri ve onların fırsatçı işbirlikçilerinin vatanı işgal etmeye giriştiğini hatırlattı.



Hedeflerinin Türkleri bin yıllık vatanlarından, Anadolu’dan tamamen atmak olduğunu belirten Kanbay, “Ancak büyük Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle şanlı bir mücadele verdi. Mehmet Akif’in o veciz dizelerindeki gibi yüce milletimiz hep bir ağızdan ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ diyerek, vatanını korumayı ve kurtarmayı bildi” dedi.



“KIBRIS TÜRK HALKI DESTEĞİNİ ESİRGEMEMİŞTİR”



Bu şanlı mücadelenin tüm dünyada emperyalizme karşı başkaldırının simgesi, aynı zamanda mazlum halkların sesi ve güvencesi olduğuna işaret eden Kanbay, “Kurtuluş Savaşı, yavru vatan Kıbrıs’ta da güçlü duygularla ve kalpten desteklenmiş, Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz anavatandan gelecek güzel haberleri her an heyecan ve özlemle beklemiş, desteğini esirgememiştir” diye konuştu.



Cumhuriyetin kurulmasını takip eden süreçte de Cumhuriyetin ilkelerini ve Atatürk inkılaplarını tüm benliğiyle sahiplenen Kıbrıslı Türklerin, bu hassasiyeti bugüne kadar muhafaza etmeyi bildiğini belirten Kanbay, şöyle devam etti:



“Kurtuluş Savaşımızın sonunda, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü gurur ve mutlulukla idrak etmekteyiz. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz, milletimizin 2 bin yılı aşkın devlet geleneğinin devamı olarak bir yıldız gibi bölgesinde ve dünyada parlamaya devam etmektedir. Ezcümle, milletinden aldığı bu güçle, Türkiye Cumhuriyeti devleti muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda ve Cumhuriyetimizin 100. yılı ve sonrası için belirlediğimiz hedeflere doğru emin adımlarla yürümektedir. 94 yıllık tarihinde devletimizin bekasına, milletimizin birliğine ve huzuruna kasteden şer odakları, hain planlarını ve saldırılarını dur durak bilmeden sürdürdüler. Devletimize ve milletimize kastedenler, kimi zaman terör örgütlerini maşa olarak kullandılar, kimi zaman içeriden işbirlikçilerle darbeler yapmaya, devletimizi yıkmaya, milletimizi bölmeye çalıştılar.”



“TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR”



Yarım yüzyıldır çeşitli yıkıcı ve bölücü terör örgütleriyle olan mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye devletinin, son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimiyle karşı kaşıya kaldığını anımsatan Kanbay, şunları kaydetti:



“Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedecek, Meclisi ve halkı bombalayacak kadar gözleri dönen bu hainlerin saldırıları karşısında Yüce Türk milleti tek vücut olmuştur. Devletimiz, askeriyle, polisiyle, memuruyla ve en önemlisi kendisini sokaklara, tankların ve mermilerin karşısına atarak mücadele eden sade vatandaşıyla, bu hain terör örgütünün planlarını bozmuş, üniformalar giyerek kılık değiştiren teröristleri alaşağı etmiştir.”



Bu süreçte, KKTC devleti ve hükümetinin gereken duyarlılığı gösterdiğini ve Türkiye’ye destek vererek, FETÖ/Paralel devlet yapılanmasını yasa dışı ilan ettiğini, devamında KKTC devlet aygıtınca soruşturma ve kovuşturmalar icra edildiğini belirten Kanbay, “Keza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte soydaşlarımız da bu hain darbe girişimi sonrasında ülkemizle dayanışma göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir” dedi.



“DIŞ POLİTİKADA ‘YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ’ İLKESİ”



Türkiye’nin, dış politikasını, Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesi doğrultusunda yürüttüğüne işaret eden Kanbay, bu doğrultuda, kapsamlı, barış odaklı ve ilkeli bir vizyona sahip olduğunu, AB’ye tam üyeliğin stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurguladı.



Kanbay, NATO'nun faal bir üyesi olarak Türkiye’nin küresel güvenliğe katkılarını her alanda sürdürdüğünü, kuruluşundan bu yana G-20'nin aktif bir üyesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahil neredeyse tüm Avrupa kurumlarının bir parçası olduğunu anlattı.



Kanbay şöyle devam etti:



“Aynı zamanda, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi bölgesel örgütlerin ve girişimlerin de kurucu üyesiyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı, Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ve MIKTA'nın da aktif üyesiyiz. Çok boyutlu, insani ve girişimci dış politikamız doğrultusunda, kalkınmaya yönelik diplomasi çabalarında dinamik bir güç konumundayız. Dünyanın dış yardım miktarında en önde gelen ülkelerinden biri Türkiye’dir. Savaştan ve iç kargaşadan kaçan 3 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapmaktayız”



“TÜRKİYE’NİN KIBRISLI TÜRKLERLE BUNDAN SONRAKİ DÖNEME DAİR DEĞERLENDİRMESİ SÜRÜYOR”



Kanbay, Kıbrıs sorununa da değindiği konuşmasında, “50 yılı aşkın bir süredir devam etmekte olan Kıbrıs sorununda içinde bulunduğumuz yıl içinde önemli kilometre taşları geçilmiştir. 2008 yılında yeniden başlayan kapsamlı çözüm müzakerelerinde, Kıbrıs Türk tarafının ve ülkemizin tüm iyi niyetli çabalarına rağmen Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumu değişmemiş ve Temmuz ayında İsviçre’de yapılan 5’li konferans da maalesef sonuçsuz kalmıştır” ifadelerine yer verdi.



Gelinen noktada Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerle bundan sonraki döneme dair değerlendirmesinin sürdüğünü belirten Kanbay, “Ancak, gasp ettiği yetkileri paylaşmak istemeyen, eşitliği hazmedemeyen ve Kıbrıs Türklerini Avrupa Birliği bünyesinde herhangi bir azınlık gibi takdim etmeye gayret eden Kıbrıslı Rumlarla, mevcut koşullar içinde nasıl bir çözüm bulunabileceği cay-i sualdir” dedi.



TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, “Kıbrıs Türk halkının, 2004’te karşılaştığı haksızlığa yeniden maruz bırakılmasının kabul edilebilir olmayacağını da güçlü şekilde beyan etmek isterim” ifadelerini kullandı.



“GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ”



Güçlü ve sürdürülebilir ekonomiye geçiş için her alanda gelişme ve kalkınmayı devam ettirmek gerektiğine işaret eden Kanbay, “Siyasi gündem ne olursa olsun ne umutsuzluğa kapılabiliriz ne de müşterek hedeflerimiz doğrultusunda gerekli adımları atmaktan imtina edebiliriz. 3 yıllık ekonomik programlar temelinde KKTC’nin güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi için her alanda gelişmeyi ve kalkınmayı devam ettirmek mecburiyetindeyiz” dedi.



Bu çerçevede, büyük, orta ve küçük ölçekli projelerin hızla hayata geçirilmesi, reformlar yapılması, KKTC’nin daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmasının sağlanması gerektiğini belirten Kanbay, bunların başta KKTC hükümetlerinin görev ve sorumluluğunda olan konular olduğunu ifade etti.



Kanbay, Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkılarının yanı sıra uzmanlık ve bilgi-tecrübe paylaşımı yoluyla KKTC hükümetlerine ayrım gözetmeksizin desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.



“SU TEMİN PROJESİ…EVLERDE TEMİZ VE KULLANILABİLİR SU AKIYOR”



Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, 2015 Ekim ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından asrın projesi olan “KKTC Su Temin Projesi” tesislerinin açılışı yapıldığını anımsatarak, bu proje sayesinde KKTC’de evlerde temiz ve kullanılabilir su aktığını belirtti.



Bu projenin, tarım ve sulamayla ilgili bölümlerinin de hızla hayata geçirilmesinin hedeflendiğine işaret eden Kanbay, “Büyük projelerimizi, enerji ve ulaştırma gibi diğer alanlarda da sürdürerek KKTC’de temel altyapının en üst standartlara erişmesi KKTC hükümetleriyle müşterek hedefimizdir” diye konuştu.



Kanbay, sözlerini “Atatürk ilke ve devrimlerini kendiliğinden benimsemiş, Türkiye ile gönül ve kader birliği yapmış ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı milli bayramlarından biri olarak kabul etmiş olan Kıbrıs Türk halkının ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet bayramlarını gönülden tebrik eder, daha nice 29 Ekim’leri birlikte ve coşkuyla kutlamayı temenni ederim” diyerek tamamladı.