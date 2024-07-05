  • BIST 10878.84
  • Altın 2473.134
  • Dolar 32.6127
  • Euro 35.3006
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Kanber, esnaf ve zanaatkarların sorunlarına çözüm istedi

» »
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, esnaf ve zanaatkarların sürekli kesintiler, fahiş elektrik zamları, artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler karşısında büyük mücadele verdiğini kaydederek, sorunlara çözüm istedi.
Kanber, esnaf ve zanaatkarların sorunlarına çözüm istedi

Oda adına yazılı açıklama yapan Kanber, elektrik faturalarının, hammaddenin, ekipman ve kira giderlerinin esnafı dara düşürdüğünü, birçok işletmenin temel ihtiyacını dövizle veya dövize endeksli fiyatlarla karşılamak zorunda kaldığını, Türk Lirası'nın değer kaybıyla esnafın gelirleri ve giderleri arasındaki makası daha da açtığını ifade etti.

“Bu durum, sadece küçük esnafı değil, dar gelirli vatandaşı da derinden etkiliyor. Çünkü kira giderlerindeki artış, kaçınılmaz olarak, ürün ve hizmet fiyatlarına yansıyor ve hayat pahalılığını daha da artırıyor” diyen Kanber, ülkedeki tüketim ürünlerinin yüzde 90'ından fazlasının ithal olması ve bu ürünlerin döviz veya dövize endeksli fiyatlarla satılmasının hayat pahalılığını ve enflasyonu daha da körüklediğini belirtti.

“Esnafımız, bir yandan artan maliyetler ile boğuşurken, diğer yandan da döviz kurlarındaki dalgalanmaların yarattığı belirsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor” diyen Kanber, çözüm için atılması gereken adımların belli olduğunu, bunların sürdürülebilir olması ve uzun vadede fayda sağlaması için öncelikle nüfusa çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

“Bireysel, toplumsal ve kurumsal başarı, ancak zamanı ve işini doğru yönetebilen bireyler ve yöneticilerden oluşan bir toplumla mümkün olabilir” diyen Kanber, önerileri şöyle sıraladı:

“Nüfusun ne kadar olduğu, hangi bölgelerde yoğunlaştığı, hangi sektörlerde istihdam edildiği gibi temel verilere sahip olmadan, sağlıklı bir planlama yapmak ve sürdürülebilir ekonomi, sosyal ve siyasal politikalar üretmek mümkün değildir. Bu verilerin eksikliği, enerji üretiminden, tüketim alışkanlıklarına, kira maliyetlerinden enflasyona kadar birçok alanda sürdürülebilirliği tehdit etmektedir. Hükümetin, bir yandan enerji politikalarını gözden geçirerek yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalı, enerji verimliliğini artırmalı ve yerel kaynakları daha etkin kullanmalıdır. Diğer yandan, döviz kurlarındaki istikrarı sağlamak, ithalatı azaltmak, yerli üretimi desteklemek ve enflasyonla mücadele etmek için kapsamlı ekonomik politikalar hayata geçirebilecek irade ve yetkinliğe ihtiyaç vardır. Esnafımıza yönelik kira, vergi, elektrik, tüketim ürünlerini döviz baskısından kurtarabilmek için somut adımlar atılmalıdır. Aynı zamanda, nüfus sayımı geçerli, güvenli ve kapsayıcı temel verilerin toplanması ve analiz edilmesi, sürdürülebilir politikaların oluşturulması için hayati önem taşımaktadır..”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayat pahalılığının yanlış hesaplanması iddiasına dava hazırlığı04 Temmuz 2024 Perşembe 16:09
  • Erhürman: Kıbrıs sorunuyla ilgili şu anda sürdürülen pozisyonla sonuç almak mümkün değil04 Temmuz 2024 Perşembe 16:07
  • Vadili’de arazi yangını… Ağaçlar küle döndü04 Temmuz 2024 Perşembe 16:06
  • 555 gündür KKTC'de kaçak...04 Temmuz 2024 Perşembe 16:05
  • Alkollü sürücü, polise başkasının ehliyetini verdi04 Temmuz 2024 Perşembe 16:02
  • Aracına aldığı erkeğe cinsel saldırıda bulundu04 Temmuz 2024 Perşembe 16:01
  • Ercan'daki meteorolojik hava gözlem sisteminin seviyesi yükseltildi04 Temmuz 2024 Perşembe 15:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar Azerbaycan’a hareket etti: Aile ile buluşmaya gidiyoruz04 Temmuz 2024 Perşembe 15:57
  • Berova: Sporcularımız bizleri gururlandırıyor04 Temmuz 2024 Perşembe 15:56
  • Arıklı CTP’nin ‘ret’ oyunu eleştirdi: Teşekkür etmek gerekirken…04 Temmuz 2024 Perşembe 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti