Kanber, iş kazaları ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı

Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, on yıllardır süregelen iş kazalarından ders çıkarmadığı ve bu konuda yasal düzenlemeler yapılmadığını kaydetti.

KTEZO Başkanı Mahmut Kamber yaptığı yazılı açıklamada, yöneticilere eleştirilerde bulundu ve bugünkü sonuçlara insanca yaşamanın gerekleri olan planlamaya ve öngörüye sahip olamayanların yol açtığını belirtti.

Farklı farklı alanlarda trafikte, inşaatta, atölyelerde iş kazası veya tedbirsizlik sonucu insanların hayatını kaybettiğine işaret eden Kanber, iş yeri sahiplerini de yanlarında çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği anlamındaki sorumluluklarının bilincinde olması için çalışma başlatılmasını istedi.

AİLELERE ÇAĞRI

Çağdaş bir eğitim sisteminde çocukluktan başlayan bazı temel bilgilerin arasında iş yaşamı ile ilgili konularında konulması ve öğretilmesinin önemine dikkat çeken Kanber, “Hiç bir insanın hayatından daha önemli bir iş kavramı olmadığını anlamalıyız. Bu çerçevede ailelerin de çocuklarını yazın veya başka zamanlarda herhangi bir işe gönderdiğinde ‘eti senin kemiği benim’ söyleminden vazgeçerek çocuklarının çalışma alanlarındaki sorumluluklarını sorgulayabilmeli işyerlerinin kayıtlı olup olmadığını sorgulayabilecek bilince varmalıdır.” dedi.

Çocukların çocuk işçi olarak çalıştırılması noktasındaki üzüntüsü ve kaygısını paylaşan Kanber, “Çıraklık eğitim sisteminin dünyada ilköğretim veya ortaöğretimden sonra çocukların becerisi ölçülerek ilgilendikleri veya becerilerinin yatkın olduğu alanlarda eğitim almaları ile ilgili devlet politikası ve eğitim sistemi gelişmiştir. Bizim ülkemizde ise Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın Taner Akcan Çıraklık Eğitim Merkezinde 10 yılı aşkındır eğitim sistemindeki bu mücadeleyi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çıraklık eğitim sisteminin içinde şu anda 300'ü aşkın çırak öğrenci olduğunu kaydeden Kanber, bu çocukların eğitimleri ve yaşamlarıyla ilgili olumsuzluklarla karşılaşmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Kanber, “Çocuk işçiliğinin ötesine geçerek, daha çok çocukların kişisel gelişimi zihinsel ve fiziksel gelişimi ile ilgili bilimsel yaklaşımlar sergilenebilmesini ve topluma faydalı meslek insanları yetiştirebilmek için mücadeleyi sürdürmeliyiz. Çırak, kalfa, usta geleneğinin tüm dünya toplumunda yeri olduğunu bilimsel eğitim politikaları ile ortaya konması gerektiğine inanıyorum olabilmesi için de bugüne kadar sürdürdüğümüz Mücadeleyi sürdüreceğiz Bizi buradan paylaşmak isterim. gerçeklerle yüzleşme vakti birçok alanda olduğu gibi bu alanda karşımızda durmaktadır sorunlarıyla korkuları ile topların sorunlarını çözmesini mümkün olmadığı bir gerçektir” dedi.

Kanber, Güzelyurt'taki üzücü iş kazasında hayatını kaybeden Mahmut Gül’ü üzüntüyle andıklarını ve ailesine de sabır dilediklerini ekledi.