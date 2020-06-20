Kanber: “Pandemi krizi tek masa etrafında, tüm paydaşlarla yönetilir”

Pandemi krizi ve onun tetiklediği tüm problemlerin ortak bir masada, tüm paydaşlarla yönetilebileceğini ifade eden KTEZO Başkanı Kanber “Siyaset ve sivil toplum birlikte hareket etmeli…

BRT ekranlarında konuşan Kanber şöyle dedi;

“Son hafta ile birlikte kaotik durum ülkede siyaseti altüst etti. Son olaydan önce (Özel Uçak-Jet Krizi) de çok şey oldu. Pek çok karar alındı vazgeçildi. Bütünsel bir yaklaşım, daha doğrusu uygulama olmadı. Bir aylık, haftalık kurtarma operasyonları oldu. Ortaya somut bir şey konmadı.

Siyasiler bu işi tek başına yapamayacaklarını anlayamadılar. Yani olağanüstü durumda ortaya çıkan sorunları tüm paydaşlarla, aynı masada birlikte halletmemiz gerekirken, bu yapılmadı. Ekonomik anlamda da sektörlere dokunamadılar...

Teorik bilgilerle donatılmış insanlar, aşağıdaki hareketleri anlayamadı. Yaşanmalardan dolayı üzgünüz çünkü bu topluma yansıyor. Siyaset ve sivil toplum birlikte hareket etmeli… Tek masa etrafında olmalı. Bu yöntem ortadan kalkmalı, geç kalınmadı… Hükümet bugün, biraz da yapmadığı şeylerden sıkıntı yaşıyor”.