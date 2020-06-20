  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Kanber: “Pandemi krizi tek masa etrafında, tüm paydaşlarla yönetilir”

» »
Pandemi krizi ve onun tetiklediği tüm problemlerin ortak bir masada, tüm paydaşlarla yönetilebileceğini ifade eden KTEZO Başkanı Kanber “Siyaset ve sivil toplum birlikte hareket etmeli…
Kanber: “Pandemi krizi tek masa etrafında, tüm paydaşlarla yönetilir”

BRT ekranlarında konuşan Kanber şöyle dedi;

“Son hafta ile birlikte kaotik durum ülkede siyaseti altüst etti. Son olaydan önce (Özel Uçak-Jet Krizi) de çok şey oldu. Pek çok karar alındı vazgeçildi. Bütünsel bir yaklaşım, daha doğrusu uygulama olmadı. Bir aylık, haftalık kurtarma operasyonları oldu. Ortaya somut bir şey konmadı.

Siyasiler bu işi tek başına yapamayacaklarını anlayamadılar. Yani olağanüstü durumda ortaya çıkan sorunları tüm paydaşlarla, aynı masada birlikte halletmemiz gerekirken, bu yapılmadı. Ekonomik anlamda da sektörlere dokunamadılar...

Teorik bilgilerle donatılmış insanlar, aşağıdaki hareketleri anlayamadı. Yaşanmalardan dolayı üzgünüz çünkü bu topluma yansıyor. Siyaset ve sivil toplum birlikte hareket etmeli… Tek masa etrafında olmalı. Bu yöntem ortadan kalkmalı, geç kalınmadı… Hükümet bugün, biraz da yapmadığı şeylerden sıkıntı yaşıyor”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz’de Türk-Fransız gerginliği20 Haziran 2020 Cumartesi 16:05
  • TC Lefkoşa Büyükelçiliği İstanbul’a 26 Ve 28 Haziran’da uçak seferi düzenleneceğini açıkladı20 Haziran 2020 Cumartesi 16:05
  • KTTO’nun yeni Oda Meclisi belirlendi20 Haziran 2020 Cumartesi 16:01
  • KES: “Sorumluların Yargılanmasını Ve Eski Kthy Çalışanlarının Haklarının İade Edilmesini Talep Ediyoruz”20 Haziran 2020 Cumartesi 14:30
  • DAÜ’de Kayıtlar Pazartesi Günü Başlıyor20 Haziran 2020 Cumartesi 13:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi Online Mezuniyet Törenleri 22 Haziran'da Başlıyor20 Haziran 2020 Cumartesi 13:20
  • Çavuşoğlu Babalar Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı20 Haziran 2020 Cumartesi 12:40
  • Sucuoğlu: Artık vazo kırılmıştır...20 Haziran 2020 Cumartesi 12:30
  • Ataoğlu'ndan sert açıklama: "Tatar, Başbakan değil, sadece muhtar..."20 Haziran 2020 Cumartesi 12:00
  • Emanetçi Tarafından Hırsızlık20 Haziran 2020 Cumartesi 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti