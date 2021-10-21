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Kanber: Ülkede başta siyaset olmak üzere her şey yeniden kurgulanmalı

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Kanber: Ülkede başta siyaset olmak üzere her şey yeniden kurgulanmalı
Kanber: Ülkede başta siyaset olmak üzere her şey yeniden kurgulanmalı

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, yaşananlara bakıldığında dibe vurmuşluktan kurtulmanın yegane yolunun başta siyaset olmak üzere ekonomiden eğitime, sağlıktan sosyal yaşama kadar ülkede her şeyin yeniden kurgulanması gerekliliğini ortada durduğuna dikkat çekerek, “ Vatandaşa bu konuda ciddi görevler düşmekte, oy kullanırken planı programı ve ülke adına bir şeyler yapabileceğine inandığınız kadrolara oy vermelisiniz, geldiğimiz aşamada bu yapıyla bir yere varılamayacağı görüldü” dedi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. Kanber, ülkenin üzerinde konuşulup tartışılması gereken bir çok sorunu olmasına karşın, bugün gündemi siyaset-mafya çıkar ve hesaplaşma ilişkilerinin belirlemesinin düşündürücü olduğunu kaydetti. UBP’nin KKTC’yi bir parti devletine dönüştürdüğüne işaret eden Mahmut Kanber, plansız, programsız sadece çıkar ve paylaşım ilişkilerine dayalı yapının sonunda çöktüğünü belirterek, vatandaşın ise kanıksanan bu yapı nedeniyle bedel ödemeye devam ettiğini ifade etti. TC’deki modelin bir benzeri yapının adanın kuzeyinde kurgulandığına dikkat çeken Kanber, “Siz kendi iradenizi ortaya koyup ayaklarınızın üzerinde durmak için üretmezseniz sonunda size dayatılan kötü modeli uygulamak zorunda kalırsınız” diyen Kanber, bu dibe vurumdan kurtulmanın yolunun üretmeden geçtiğini kaydetti.

TL’nin her geçen gün değer kaybetmesi nedeniyle enflasyonun Türkiye’de hissedilenden 2 misli fazlasının KKTC’ye yansıdığına değinen Kanber, ülkenin her alanda yeniden kurgulanmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Açıklamalarında esnafın durumuyla ilgili de bilgiler veren Mahmut Kanber, özellikle pandeminin ilk hissedildiği dönemde hükümetin esnafa sahip çıkmadığını kaydetti. “AB finansmanları olmasaydı bugün esnaftan söz edemeyecektik, AB’den yardım alıyorsunuz diye bizi eleştiren sözde milliyetçiler Türkiye’ye bir göz atsınlar orda da aynı yardım paketleri devrede” dedi.

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