Kancalı misinaya takılan flamingo ölü bulundu

Geçtiğimiz bir kaç yıl içerisinde Kukla Barajına istilacı sazan balığı girişi alanın ekolojisini ciddi bir şekilde etkilenmesine sebep oldu.

Geçtiğimiz bir kaç yıl içerisinde Kukla Barajına istilacı sazan balığı girişi alanın ekolojisini ciddi bir şekilde etkilenmesine sebep oldu.

Ama en kötüsü, birçok yerli ve turist tarafından keyifle ziyaret edilen bu huzurlu kuş gözlem alanı, balıkçılık adına kötü imaj yaratan balıkçıların merkezi haline geldi.

Defalarca balıkçıların bel seviyesine kadar suya girdiği ve kuşları geri dönülmez şekilde rahatsız ettiği görüldü ve kayıt edildi.

Çuvallara doldurulup yasa dışı satılan bu sazanlar hem insan sağlığı için tehlike oluşturdu hem de bu ülkenin gerçek balıkçılarını ekmeğinden etti. Bu durum alanda azalan sazan sayılarına rağmen devam etmekte.

Kuş gözlem kulübelerimiz balık tutma platformu olarak kullanılmaya başlandı. Tüm alan ve yakın çevresi çöplükle o kadar kirletildi ki, bölgeye ziyaretçi getirmekten utanıyoruz!

Kuşkor kuş gözlem kulübelerin birinden geceleyin kurulan kancalı misinaya takılan ve ölen, bu ölü flamingo görüntüsü, durumun ciddiyetini anlatmaya yetiyor.

Yeter artık!

Kukla Sulak Alanında balık avının yasaklanmasının zamanı geldi.

Kaynak: MHA