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Kanınızdaki tehlikeye dikkat! Bu kan grubuna sahipseniz demans riski %82 daha fazla

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Demans, ilerleyen bir nörodejeneratif bir hastalık olarak kişilerin yaşamlarında hızla bilişsel kabiliyetlerine kaybetmelerine neden olan önemli bir rahatsızlık.
Kanınızdaki tehlikeye dikkat! Bu kan grubuna sahipseniz demans riski %82 daha fazla

Dünya çapında giderek artan sayısı ve yaş faktörünün reddedilemez etkisi ile bilim insanları, bu hastalığın çaresini aramaya devam ediyor. Fakat demans, hala etkenleri tam olarak keşfedilememiş araştırılan bir konu olmaya devam ediyor. Bu noktada yapılan araştırmalar, demans riski üzerinde kan grubunun da önemli bir etken olduğu keşfedildi. İşte sonuçları şaşırtan o araştırma...

Hız kesmeden yapılan tüm araştırmalar, kişilerin demans riskine yakalanma oranındaki değişiklikleri tespit etmek için her geçen gün farklı bir sonuca ulaşıyor.

Son yıllarda bilim, artan bunama riskini gösterebilecek kandaki bazı kırmızı işaretler dahil olmak üzere bazı ilgi çekici ipuçlarını ortaya çıkardı. Biri, bozukluğu geliştirme riskinizi neredeyse iki katına çıkaran kan grubu.

BU KAN GRUBU EN YÜKSEK RİSKE SAHİP

Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazladır olduğunu tespit etti.

Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı Mary Cushman, "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi" dedi.

Kan tipi aynı zamanda inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkilidir, bu nedenle bulgular vasküler sorunlar ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.   

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